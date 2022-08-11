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Руководитель одного из предприятий Могилевской области задержан при получении взятки

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Руководитель одного из предприятий Могилевской области задержан при получении взятки

Руководитель одного из предприятий Могилевской области приехал за взяткой в Минск. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведомства, сотрудники УБЭП ГУВД совместно с коллегами из Октябрьского РУВД и ОМОН задержали при получении взятки 59-летнего исполняющего обязанности директора одного из заводов Могилевской области.

Мужчина приехал в Минск, где в ресторане получил деньги от представителя частной фирмы за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки на завод металлопродукции. Установлено, что месяц назад в этом же ресторане фигурант получил первую часть незаконного денежного вознаграждения. Общая сумма взятки составила Br900.

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении представителя завода уголовное дело за получение взятки.

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