Руководитель БРСМ рассказал, стоит ли ждать ребрендинга молодежной организации

Белорусский республиканский союз молодежи сохраняет историю и следует традициям преемственности. Об этом заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Этот вопрос (о ребрендинге БРСМ. - Прим. БЕЛТА) если еще, может быть, год назад не имел политической окраски, то в год, объявленный Годом исторической памяти, он как раз таки имеет этот подтекст. Мы сохраняем историю, следуем традициям преемственности, сохраняя стабильность в нашей стране", - сказал Александр Лукьянов.

Руководитель БРСМ рассказал, что недавно побывал в Национальном архиве, где ознакомился с материалами о деятельности комсомола. Особенно впечатляюще, по его словам, выглядела деятельность коммунистической молодежи в военные годы. Но в период распада Советского Союза будущее организации оказалось под угрозой.

"1990-1991 годы - Коммунистическая партия практически стала неприемлемой, комсомол под ударом. И когда руководство Центрального комитета принимает решение о необходимости проведения пленума, обзванивая 70 депутатов Верховного Совета БССР, приходит только один депутат - Александр Григорьевич Лукашенко - и говорит: "Комсомолу быть. Комсомол должен быть. Комсомол - это та организация, которая на сегодняшний день позволяет и сформировать кадровый потенциал, и запустить работу социальных лифтов", - углубился в историю Александр Лукьянов.

Он отметил, что, если судить по социологическим опросам, у молодежи есть запрос на изменения, но организация "не может предать своих знамен". "Это наше знамя, мы должны его гордо нести. Но прибегать к вариативности уже по направлениям", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.