Розничный товарооборот в Беларуси в январе вырос на 3,3%

Розничный товарооборот в январе 2022 года составил Br4,8 млрд, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2021-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br10,5 млрд, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января 2021 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br16,6 против Br14,4 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,1% розничного товарооборота страны, в январе 2022 года составил Br4,5 млрд, или 104% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания составил Br273,9 млн, или 108,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 года.