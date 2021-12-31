Рождественское послание преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Христовым!

Сегодня особая духовная радость охватывает каждого из нас. Мы прославляем величайшее событие рождения на земле Сына Божия, ожидаемого веками Спасителя мира.

Вся история человечества до этого момента по сути есть история поисков Бога. Лучшие умы пытались понять, кто же является источником той сверхъестественной силы, присутствие которой в жизни так или иначе ощущает каждый человек.

И вот Бог являет Себя людям так, чтобы огонь Его Божества не сжег слабого человеческого естества и чтобы свет Божественной славы не ослепил человеческих очей. Творец уподобляется творению, принимает природу человека, являясь на земле Младенцем, Которому мы покланяемся сегодня в праздник Рождества Христова.

Вместе с пророком Исаией мы ныне восклицаем: «С нами Бог!» Мы знаем, что Он «до скончания века» будет пребывать с нами. Он посещает нас в Божественной Евхаристии. Он входит под кров нашей души, чтобы принести мир и великую радость каждому, кто с верой, любовью и благоговением принимает Его в свое сердце.

Бог приходит к нам Своей любовью, и достойным ответом на нее тоже должна стать наша любовь, сердце чистое, милосердное и любвеобильное.

Дорогие отцы, братья и сестры! Поздравляю всех вас, кто с крепкой надеждой преодолевает все жизненные скорби, препятствия и болезни, кто добрыми делами помогает поднимать из руин и строить храмы, возрождать души человеческие.

Пусть звезда вифлеемская светит каждому человеку, ведя нас ко Господу, ведя от тьмы к свету, от горя к радости, от греха к святости.

Светлого, радостного, счастливого Рождества Христова и благословенного Нового года!

Епископ Бобруйский и Быховский