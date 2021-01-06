Рождественское послание преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского

Всечестные отцы,

дорогие братья и сестры!

С чувством священной радости поздравляю вас с великим праздником и всемирным торжеством — Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Событие многовековой давности, совершившееся в Вифлеемской пещере, вновь приковывает к себе внимание миллионов людей по всей земле.

Рождество Христово является величайшим и ключевым моментом в истории — потому, что кроме Самого Бога никто не смог бы исправить поврежденную грехом человеческую природу, избавить людей от смерти, открыть врата вечности. «Никто иной, кроме Самого Спасителя, в начале сотворившего вселенную из ничего, не мог даровать нашему тленному естеству нетление, — учит нас святитель Афанасий Великий, — никто, кроме Господа нашего Иисуса Христа, Который есть истинная Жизнь, не мог наше смертное естество возвести к бессмертию». В одной из первых апостольских проповедей мы слышим вдохновенное слово апостола Петра: «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12).

Рождество Христово — это постоянное присутствие в мире, в жизни, в человеческой истории и в наших собственных судьбах Господа Иисуса Христа. Празднуя великое событие Рождества, обновим в нашей душе память о постоянном присутствии Бога среди нас. Ощутить это присутствие нам помогает святое Евангелие, Его святая Церковь, Его народ — наши ближние, служение которым и есть служение Самому Христу и Богу (Мф. 25, 40).

Своим пришествием в мир Христос заложил прочную основу любви к Богу и людям. Бог наполняет наши сердца Своей любовью, миром и благодатью, подает нам жизненные силы и надежду.

Пусть наши верующие сердца чистыми чувствами вместе воздадут хвалу Родившемуся в Вифлееме Богомладенцу Христу.

Сердечно желаю милости Божией, крепости душевных и телесных сил! «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец»!