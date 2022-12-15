Рождественский турнир по армрестлингу пройдет в БГУ 17 декабря. Участвуют бобруйчане

Рождественский турнир по армрестлингу пройдет 17 декабря в спорткомплексе "Университетский" БГУ. Мероприятие посвящено памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Ковалева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Состязаться предстоит более чем 70 спортсменам из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева, Несвижа, Глубокого, Мозыря, Бобруйска и др. В числе участников как профессионалы, так и любители разных возрастов и профессий. Соревнования пройдут в рамках шести мужских и трех женских весовых категорий: 63 кг, 70 кг, 78 кг, 86 кг, 95 кг и более; 55 кг, 63 кг и более соответственно.

В церемонии открытия примут участие заведующая кафедрой физического воспитания и спорта БГУ Юлия Масловская, председатель Белорусской федерации армрестлинга Валерий Бабук и начальник спортивного клуба вуза Денис Соловьев. Организаторами турнира выступают БГУ и Белорусская федерация армрестлинга.

Виктор Федорович Ковалев (1928-2013) - мастер спорта по тяжелой атлетике, пятикратный чемпион Европы среди ветеранов, обладатель 12 национальных рекордов, серебряный призер Всесоюзного конкурса силачей, заслуженный тренер Республики Беларусь, судья международной категории по тяжелой атлетике и гиревому спорту, заслуженный работник БГУ. В течение многих лет был председателем Федерации тяжелой атлетики и силовых видов спорта Беларуси. С 1961 года работал в БГУ старшим преподавателем кафедры физического воспитания и спорта.

На Европейском чемпионате штангистов-ветеранов в Венгрии в 1999 году завоевал золото, а во французском Бордо в 2003 году в четвертый раз стал наилучшим в своей номинации в Европе и поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета в самой уважаемой возрастной категории 75-80 лет в весе до 94 кг. Тренер-новатор воспитал ряд спортсменов-тяжелоатлетов и силовиков, чемпионов и рекордсменов мира, Европы, СССР и Беларуси, более 80 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.