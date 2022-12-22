Рождественский пост: польза и вред

В православной традиции существуют 4 многодневных поста. Рождественский пост длится с 28 ноября 2022 до 6 января 2023. Рождественский пост — это подготовка к празднику Рождества, время для очищения, молитвы, упорядочивания мыслей, благих дел. Время, когда мы отказываемся от продуктов животного происхождения, сильно изменяем свое питание. Это неизбежно влияет на наше здоровье, на общее состояние.

Поговорим о том, как правильно соблюдать пост, кому это будет полезным, а кому точно не рекомендуется.

Со времен крещения Руси все соблюдали православные посты с целью духовного и физического очищения. Духовная составляющая поста является очень важным аспектом. Главная мысль — к посту каждый человек должен подойти индивидуально. После того, как человек начинает соблюдать пост, организм переходит в режим из одного типа питания к другому.

Естественно, насколько пост окажет положительное влияние на человека и его организм, зависит от пола, возраста, духовного состояния. Если человек духовно богат и понимает суть поста, понимает, почему он его соблюдает, то будет один результат. Если же человек через силу вынуждает себя голодать, то мы говорим не о посте, а совершенно о другом явлении. Если вообще не есть, соблюдать очень строгий пост, то начинается распад белка. Внешние симптомы – запах ацетона изо рта, лихорадочный блеск в глазах.

Кому не стоит поститься?

В православной традиции пост не обязаны соблюдать все поголовно. К примеру, дети, воины, путники и беременные могут не поститься. Традиционно дети постятся с 3-5 лет, но пост не такой строгий, как у взрослых.

Клинически доказано, что пост дает передышку организму. Но поститься могут только здоровые люди, без проблем с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой, не страдающие диабетом и не склонные к развитию этого заболевания, те, кто не занимается сильным физическим трудом или изнуряющими тренировками. Любые малейшие недомогания во время вашего перехода на постный рацион или во время поста должны быть встречены с особым вниманием.

Пост полезен?

Для здорового человека многодневный пост не считается опасным, так как это не полное голодание, а временное урезание некоторых продуктов.

Пост, несомненно, оказывает свое влияние на биохимические и метаболические процессы в нашем организме, но только при условии стабильного принятия организмом такого рациона. Польза постного питания однозначно есть, но это скорее частное значение, чем законодательство в питании.

Можно ли в пост есть хлеб и если можно, то какой?

Важная часть поста — первичная, духовная составляющая. Чтобы человек мог отойти от своих потребностей, произошла переоценка ценностей. Эти процессы тоже оказывают свое влияние на здоровье и общее самочувствие. Но кроме мыслей о духовном, важно заботиться и о той пище, что вы употребляете в пост, следить за качеством и количеством еды.

По мере привыкания к новому стилю питания и рациону может меняться и состояние человека. Вы можете почувствовать бодрость, вам покажется, что глаза сильнее блестят. Это происходит потому, что меняется тип тканевого дыхания. Соблюдение постов, когда у человека есть перемены в рационе, оказывает положительное влияние – повышается сопротивляемость организма в целом, укрепляется иммунитет, так как физиологический стресс во время поста мобилизует защитные силы.

Постящиеся худеют?

Часто люди уверены, что пост — удобный инструмент для того, чтобы устроить себе разгрузочные дни и скинуть несколько лишних килограммов.

Действительно, во время поста может снижаться вес, так как вы исключаете из рациона мясо, молоко, сыры, масло — всё это высококалорийные продукты. Но пост нельзя считать эффективным инструментом для похудения.

Теоретически можно говорить о том, что исключение этих продуктов из рациона влечет к снижению общего количества энергии в организме. Но нередко люди стремятся восполнить этот недостаток калорий за счет высококалорийных растительных продуктов, например, едят много орехов, хлебо-булочной продукции. Так что сам по себе пост — это не инструмент для похудения, это совершенно другой процесс.

Как лучше питаться?

Специалисты рекомендуют включать в каждый прием пищи продукты, богатые растительными белками, это, прежде всего, бобовые, орехи, семена, некоторые крупы. Чтобы во время поста не падать в голодные обмороки, соблюдайте ту же сочетаемость макроэлементов, что и обычно: углеводы, растительные жиры, белки из растительных продуктов. Например, рис с бобовыми, блины или оладьи на гречневой муке или отрубях.

Еще один важный момент – животные белки нельзя полноценно заменить растительным белком. С течением времени белок в организме человека будет превращаться в жиры, особенно, если пост длительный. Поэтому рекомендуется обязательно есть рыбные блюда, в Рождественский пост довольно много рыбных дней, не пренебрегайте ими.

Как выходить из поста?

Чтобы пост оказал положительное воздействие на здоровье, важно грамотно его завершить. Организму нужно время, чтобы адаптироваться к значительному изменению рациона.

Сначала вводите в рацион только молочные продукты, через пару дней яйца, рыбу, птицу. Мясо нужно вводить в рацион в последнюю очередь. Причем оно должно быть приготовлено на пару, и только через несколько дней можно попробовать более тяжелые мясные блюда – жареные или копченые.

По материалам aif.by.