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Рождественская встреча «Рождество в нашем сердце»

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Рождественская встреча «Рождество в нашем сердце»

6 января в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска»  состоялась Рождественская встреча «Рождество в нашем сердце».

В череде новогодних мероприятий особое значение имеет  Рождество– праздник, несущий в себе веру в лучшее, любовь к людям и жизни. Участники отделения на театральном кружке подготовили рождественскую музыкальную постановку «Знала ль ты Мария?». Поздравили стихами  всех присутствующих.

На Рождественскую встречу были приглашены волонтеры социального отдела Бобруйской епархии Александр Крючков и Наталья Ярмолович. Они также поздравили всех с праздником, предложили квест на рождественскую тему, провели беседу о значении праздника. В заключение все вместе посмотрели видеофильм о Рождестве.

Присоединиться к деятельности отделения можно по адресу: г.Бобруйск, ул.Урицкого, д.125 (общий вход с аптекой №6), телефон для связи 80225-72-19-05.

 

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