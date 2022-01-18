6 января в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» состоялась Рождественская встреча «Рождество в нашем сердце».

В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество– праздник, несущий в себе веру в лучшее, любовь к людям и жизни. Участники отделения на театральном кружке подготовили рождественскую музыкальную постановку «Знала ль ты Мария?». Поздравили стихами всех присутствующих.

На Рождественскую встречу были приглашены волонтеры социального отдела Бобруйской епархии Александр Крючков и Наталья Ярмолович. Они также поздравили всех с праздником, предложили квест на рождественскую тему, провели беседу о значении праздника. В заключение все вместе посмотрели видеофильм о Рождестве.

Присоединиться к деятельности отделения можно по адресу: г.Бобруйск, ул.Урицкого, д.125 (общий вход с аптекой №6), телефон для связи 80225-72-19-05.