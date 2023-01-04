Рождение нефтеюаня. Переход КНР к покупке нефти за нацвалюту ведет к новому мировому энергопорядку

Готовность КНР перейти к оплате в юанях нефти, поставляемой из стран Персидского залива, ведет к созданию нового мирового энергетического порядка. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.

Банковский аналитик Золтан Пожар отмечает, что Китай хочет изменить правила мирового энергорынка. По его словам, КНР в последнее время увеличивает покупку за юани черного золота и СПГ из Ирана, Венесуэлы, РФ, ряда африканских стран. При этом, как считает эксперт, именно встреча китайского лидера Си Цзиньпина с руководителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в декабре 2022 года ознаменовала "рождение нефтеюаня". В ходе визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать со странами ССАГПЗ расчеты по торговле нефтью и газом в своей национальной валюте.

Эксперт считает, что Китай применяет стратегию по сокращению торговли в долларах США, которую также поддерживают его партнеры по БРИКС и ряд других стран на фоне превращения долларовых валютных резервов в политическое оружие Соединенных Штатов Америки.

Золтан Пожар указывает, что закрепление юаня в качестве основного мирового платежного средства за энергосырье выглядит еще более возможным, учитывая тот факт, что государства с наибольшими подтвержденными запасами черного золота (Россия, Иран, Венесуэла, ССАГПЗ, Индонезия и государства на севере и западе Африки) по своим взглядам ближе именно к Китаю, а не к Соединенным Штатам.

По материалам belta.by.