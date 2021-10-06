Ровно 15 лет назад на рыночной площади появился Бобр Самуилович

6 октября 2006 года в Бобруйске открыли первый памятник бобру к празднику «Дожинки».

С тех пор он стал неофициальным символом города. Сегодня ему исполнилось 15 лет.

Высота бронзовой скульптуры – 170 см. Бобр совсем не похож на животное: он в сюртуке и шляпе, в бабочке, с перстнем и тростью.

По словам автора – скульптора Владимира Гавриленко, бобр – ироничный образ среднестатистического жителя Бобруйска начала XX века.

По легенде, которую создали сами бобруйчане, следует потереть цепочку от часов на пухлом брюшке бобра или дотронуться до его носа, чтобы обрести удачу и богатство.

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