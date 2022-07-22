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Ровно 10 лет назад белорусский спутник отправился на орбиту

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Ровно 10 лет назад белорусский спутник отправился на орбиту

10 лет, полет нормальный. Круглая дата в истории освоения космоса Беларусью. 22 июля 2012 с космодрома Байконур на орбиту отправился белорусский спутник.

В этот же день в центре управления полетами получили его первые сигналы, а спустя неделю – первые снимки Земли. Качественные фото – главная задача. С их помощью составляют прогнозы погоды, отслеживают чрезвычайные ситуации, прогнозируют урожайность, обновляют карты, ищут площадки для разработки полезных ископаемых.

Фотоаппарат работает с орбиты на высоте 510 километров. Снимки востребованы белорусскими компаниями и продаются за рубеж. Спутник несколько раз окупил себя, заработав более 20 миллионов долларов. Аппарат уже вдвое превысил гарантийный срок эксплуатации. Ожидается, что на орбите он будет до 2025 года. К этому времени его заменит новый, более совершенный аппарат, который уже создается.

ОНТ

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