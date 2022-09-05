Двадцатилетние юноши и девушки - ровесники БРСМ - подготовили послание белорусской молодежи 2052 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Послание, которое вскроют 6 сентября 2052 года, зачитала активистка БРСМ Анастасия Ярощенко из Витебской области. "Сегодня исполняется 50 лет со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи - ведущей молодежной организации нашей страны, у истоков создания которой в 2002 году стоял Президент Беларуси Александр Лукашенко, - говорится в послании. - В наше время молодежная политика стала важнейшей составляющей стратегии государственного развития с опорой на молодежь. А мы, молодое поколение патриотов начала XXI века, выросшее в суверенной и независимой стране под мирным небом, несли ответственность за свой исторический период и с гордостью приумножали бренды современной Беларуси. Уверены, что и тридцать лет спустя неизменными лучшими качествами белорусской молодежи по-прежнему являются ответственность, порядочность и трудолюбие, а вы - живете своим умом и трудом в красивой и любимой стране".

Молодежь подчеркнула: "Сегодня вы - летописцы современности. Будущее нашей Синеокой зависит от гражданской позиции и целеустремленности каждого из вас и от единства белорусской молодежи. Чтите подвиги наших прадедов, дедов и отцов. Храните и приумножайте славную историю белорусского народа, его менталитет, традиции и национальную культуру. Продолжайте своими делами развитие молодежного движения страны. Только вместе и только вперед".

Сегодня, накануне юбилея Белорусского республиканского союза молодежи, в Минске в сквере Марата Казея у памятника пионеру-герою прошло одно из центральных патриотических мероприятий празднования 20-летия молодежной организации с участием актива БРСМ и БРПО. В Год исторической памяти молодежь возложила цветы к бронзовому монументу Герою Советского Союза юному партизану-разведчику Марату Казею. Затем впервые состоялась торжественная церемония прощания с пионерским галстуком с последующим вручением молодежных билетов новоиспеченным членам БРСМ. Ряды молодежной организации пополнили двадцать 14-летних пионеров столицы. Провели торжество первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

В мероприятиях у памятника Марату Казею также приняли участие 20 ровесников БРСМ из разных регионов Беларуси - студенты, курсанты, работающая молодежь, которые родились в 2002 году, в год образования организации. Они подготовили обращение к своим потомкам - молодежи 2052 года. Его зачитали и передали для хранения в Музей истории комсомольского и молодежного движения Беларуси. Завершила мероприятие оцифровка памятника Марату Казею и установка таблички "Цифровая звезда". Сейчас в Республиканском доме молодежи проходит открытый диалог "Ровесники БРСМ".