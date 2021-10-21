Роуд-шоу с презентацией потенциала предприятий и организаций Могилевщины пройдет в Минске

Роуд-шоу с презентацией потенциала предприятий и организаций Могилевского региона пройдет в Минске 22 октября. Об этом рассказал директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Евгений Якимов.

Мероприятие состоится на базе ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизаций». Как рассказал Евгений Якимов, презентация будет проходить по нескольким направлениям: сельское хозяйство, агроэкотуризм и промышленность. «Мы продемонстрируем на встрече инвестиционные проекты Могилевской области, расскажем об экспортном потенциале региона и проведем дегустацию продукции наших предприятий. Участниками мероприятия станут представители посольств, различных предприятий и организаций, которые работают с национальным агентством инвестиций и приватизаций», - отметил он.

Кроме этого, роуд-шоу пройдет и онлайн. Это даст возможность присоединиться к мероприятию и другим странам. «Коронавирусная инфекция внесла свои корректировки в работу нашего агентства. И для того, чтобы инвестиционные возможности нашего региона продолжали развиваться, мы перешли в интернет: организовываем выставки, встречи и обсуждения как с потенциальными инвесторами, так и с теми, с кем уже давно и успешно сотрудничаем», - подчеркнул Евгений Якимов.

Во время встречи гостям и участникам расскажут об эффективности реализации проектов с учетом льгот в СЭЗ «Могилев», а также представят ряд инвестиционных проектов, которые планируют реализовать в юго-восточном регионе Могилевской области.