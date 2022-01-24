«Росы» вернулись с победными дипломами конкурса «Юные таланты Беларуси»
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29 декабря воспитанники Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь Образцовой эстрадной студии "Росы" приняли участие в престижном республиканском конкурсе "Юные таланты Беларуси", который прошёл на базе НДЦ "Зубрёнок".
Юные бобруйчанки вернулись с победой.
Александра Силкина - Лауреат I степени в номинации "Сольное эстрадное пение" (14-16 лет)
Анастасия Ивановна - Лауреат II степени в номинации "Сольное эстрадное пение" (14-16 лет)
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