«Росы» вернулись с победными дипломами конкурса «Юные таланты Беларуси»

29 декабря воспитанники Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь Образцовой эстрадной студии "Росы" приняли участие в престижном республиканском конкурсе "Юные таланты Беларуси", который прошёл на базе НДЦ "Зубрёнок".

Юные бобруйчанки вернулись с победой.

Александра Силкина - Лауреат I степени в номинации "Сольное эстрадное пение" (14-16 лет)

Анастасия Ивановна - Лауреат II степени в номинации "Сольное эстрадное пение" (14-16 лет)