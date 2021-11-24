Рост киберпреступлений: как с помощью «фишинга» и «вишинга» выманивают деньги у граждан

На территории Могилевской области, как и по всей стране, фиксируется рост киберпреступлений. Так, с начала года правоохранителями региона их уже зафиксировано почти 1500.

Как рассказали в управлении по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома, увеличение общего числа таких уголовно наказуемых деяний обусловлено ростом хищений путем использования компьютерной техники - на сегодняшний день по области зарегистрировано более 1200 фактов фактов.

Самыми распространенными способами совершения киберпреступлений все также являются «фишинг» (подделка официальных сайтов) и «вишинг» (телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии).

Только в текущем году на территории Могилевской области с использованием «вишинга» совершено более двадцати тяжких преступлений.

В качестве примера можно привести случай, произошедший недавно с могилевчанкой: она стала жертвой кибермошенников и лишилась более 20 тысяч рублей. В начале ноября на ее мобильный телефон в мессенджере «Вайбер» поступил звонок от некой «службы безопасности банка». В ходе беседы женщина, ничего не подозревая, сообщила звонившему реквизиты своей зарплатной банковской карты, а также по указанию «сотрудников безопасности» оформила еще четыре кредита в банках г. Могилева и перевела на указанный счет. После операции по переводу денежных средств с гражданкой на связь больше никто не вышел. Осознав, что ее обманули, могилевчанка обратилась в правоохранительные органы.

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Еще один случай виртуального обмана произошел с жителем областного центра, который, используя Интернет-банкинг, предоставил реквизиты банковской карты на фишинговый сайт. В последствии с его карт-счета было похищено более 5 тысяч белорусских рублей, а также оформлен на его имя онлайн-кредит на 7 тысяч рублей.