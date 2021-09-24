Рост цен и снижение урожайности. Макей в ООН предупредил о глобальных последствиях калийных санкций

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупреждает, что санкционная политика в отношении белорусского калийного сектора может в том числе привести к снижению урожайности и росту цен на продовольствие в мире. Об этом он заявил в своем выступлении на саммите ООН по продовольственным системам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь всегда вносила существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Страна экспортирует сельскохозяйственную продукцию и продукты питания в более чем 100 стран мира.

"Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты. Недопущение белорусских калийных удобрений на европейский рынок также негативно повлияет на сельскохозяйственный сектор экономики самого ЕС", - заявил Владимир Макей.

В духе Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения Повестки дня - 2030, но и идут вразрез с положениями Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам. "На фоне того факта, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении глава белорусского МИД отметил, что обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и повышению его производственного потенциала являются чрезвычайно важными и приоритетными задачами выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"Пандемия COVID-19 и вызванное ею замедление темпов роста мировой экономики привели к увеличению масштабов голода, в том числе в странах со средним уровнем дохода. Наличие взрывоопасного конфликтного потенциала в разных точках мира, угрожающие климатические изменения усугубляют продовольственный кризис и усиливают уязвимость национальных продовольственных систем, обеспечение устойчивости которых является одним из основных элементов на пути к достижению Целей устойчивого развития", - сказал Владимир Макей.

В Беларуси, отметил министр, национальная продовольственная безопасность обеспечивается в полной мере. Согласно рейтингу глобальной продовольственной безопасности, страна занимает 23-е место в мире.

Владимир Макей рассказал, что в Беларуси принята Государственная программа агробизнеса на 2021-2025 годы, предусматривающая развитие экологически чистого сельского хозяйства. Особое внимание уделяется развитию органического земледелия. В 2018 году в Беларуси был принят закон о производстве и переработке органических продуктов, были созданы органы по сертификации органических продуктов и производственных процессов. "Это обеспечивает полноценное питание и здоровый образ жизни населения страны", - сказал он.

Министр подтвердил, что, несмотря на имеющиеся вызовы и риски, Беларусь намерена поддерживать национальные достижения по программе Целей устойчивого развития в части ликвидации голода и выполнить Повестку дня в области устойчивого развития в срок.