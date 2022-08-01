Рост БПМ, трудовых пенсий и социальных выплат семьям с детьми. Что изменилось с 1 августа

в связи с ростом бюджета прожиточного минимума с 1-го числа увеличатся размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам, а также трудовых пенсий и пособий по уходу за ребенком.

Новый БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 328,5 рубля, что на 5,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля текущего года.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным сoциально-демографическим группам с 1 августа: трудоспособное население – 366,23 рубля, пенсионеры – 247,21 рубля, дети в возрасте до трех лет – 204,8 рубля, дети от 3 до 6 лет – 284,6 рубля, дети от 6 до 18 лет – 350,6 рубля.

В августе на выплату пенсий будет направлено 1,4 млрд рублей, из них 122 млн рублей – дополнительные расходы в связи с повышением согласно Указу № 250. Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек. Это повышение пенсий станет вторым в 2022 году. Первое было в марте на 7%.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 3285 рублей (+ 173,5 рубля), при рождении второго и последующих детей – 4599 рублей (+ 243 рубля).

Увеличатся также "возрастные" доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. Для людей в возрасте 75–79 лет размер этих выплат составит 61,6 рубля, 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 123,2 рубля, а при наличии инвалидности I группы – 164,26 рубля.

Пособие по уходу за первым ребенком в возрасте до трех лет в Беларуси с 1 августа по 31 января составит 556,05 рубля. На второго и последующих детей выплата будет равна 635,48 рубля, а на ребенка-инвалида – 714,92 рубля. Таким образом, по сравнению с июлем размер пособий вырастет на 3,1%, а по сравнению с августом минувшего года – на 12%.

Новшеством в оплате труда работников аппарата государственных объединений станет предоставление права нанимателям формировать тарифные оклады на основе тарифных коэффициентов, установленных на отраслевом уровне тарифным соглашением.

Ранее тарифные оклады работников аппарата государственных объединений определялись только на основе тарифных коэффициентов, предусмотренных постановлением Минтруда № 63.

Платежная система Беларуси перейдет на методологию международного стандарта ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии", которая затронет безналичные платежи и расчеты в белорусских рублях. В том числе это коснется оплаты неисполненных денежных обязательств как юридических, так и физических лиц.

Так, с 1 августа по требованиям нового стандарта платежные инструкции (в том числе постоянно действующие платежные поручения) должны включать информацию о стране регистрации нерезидента, статусе стороны, коде назначения платежа. Для исполнения платежей необходимо представить их в банк с учетом новых требований.

По материалам СБ