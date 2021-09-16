Россияне могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в Борбруйске

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Республики Беларусь, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Бобруйске 19 сентября с 8.00 до 20.00 на избирательном участке № 8049, расположенном в здании Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дудина-Марцинкевича – ул. Социалистическая, д. 105.

Правом на участие в выборах обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на 19 сентября 2021 года возраста 18 лет.

Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

С подробной информацией о предстоящих выборах можно ознакомиться на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь – https://belarus.mid.ru.