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Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью

ТАСС 19 0

Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью с 21 сентября. Таким образом, воздушное сообщение, временно ограниченное из-за распространения коронавируса, будет в полном объеме восстановлено, сообщили журналистам в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Беларусью. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Беларусью. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

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