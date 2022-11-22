Россия не будет поставлять нефть поддержавшим потолок цен странам

«Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», – сказал Новак журналистам, комментируя возможное введение потолка цены на российскую нефть.