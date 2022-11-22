Россия не будет поставлять нефть поддержавшим потолок цен странам

Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, применяющие принцип ценового потолка.
Российская нефть не будет поставляться странам, которые поддержат принцип потолка цен. Поставки будут перенаправляться партнерам России, ориентированным на рыночные отношения. Также может быть сокращена добыча нефти. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, его слова приводит РИА «Новости».
«Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», – сказал Новак журналистам, комментируя возможное введение потолка цены на российскую нефть.