Российский сенатор разъяснил, как будет действовать белорусско-российский «шенген»

Член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам Владимир Джабаров 8 февраля на пресс-конференции разъяснил, как будет действовать белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз. Это соглашение многие эксперты уже называют белорусско-российским "шенгеном", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусско-российскую границу могли пересекать граждане Беларуси и России спокойно уже давно, как было создано Союзное государство, - сказал Владимир Джабаров. - Но для иностранцев пересечение этой границы было закрыто, хотя там не было конкретных контрольно-пропускных пунктов. Но тем не менее если иностранец, получив визу в России, сел на автомобиль и поехал в Беларусь, его могли задержать в любой момент. Сейчас такого не будет, поскольку визы, полученные в консульском учреждении Беларуси, будут действовать на территории России и наоборот".

Парламентарий отметил, что при обсуждении соглашения возникали вопросы о том, как быть с теми лицами, которым закрыт въезд в одну из стран - участниц соглашения. "Оказалось все просто: у нас единая база данных, как в шенгене", - отметил он.

Вместе с тем в этом порядке могут быть и исключения. "Бывает так, что надо, чтобы человек мог въехать по каким-то важным вопросам - политическим, экономическим. Тогда Россия или Беларусь выдают национальную визу, которая действует только на ее территории. И мы предупреждаем человека, который получает эту визу, что он не имеет права въехать по этой визе в другую страну, потому что он там находится в стоп-листе", - пояснил Владимир Джабаров.

"Но конечно, если дело касается явных ярых врагов, делать им в наших странах нечего", - резюмировал российский сенатор.

Напомним, 27 января 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. Таким образом, российская сторона завершила все необходимые ратификационные процедуры по соглашению. Оно подписано в Минске 19 июня 2020 года. Инициатором заключения соглашения стала российская сторона. Беларусь завершила ратификацию еще в декабре 2020 года. Его цель - создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства белорусско-российской границы. Соглашение дает право иностранцам въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.