Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Об этом рассказал коллега фигуриста Илья Авербух, информирует ТАСС.

"Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз - пневмония", - сообщил Илья Авербух. Отмечается, что в начале января Роман Костомаров принимал участие в новогоднем шоу Авербуха "Волшебник страны Оз".

Как пишут РИА Новости, Максим Ставиский, хореограф ледовых шоу, в которых участвует фигурист, также подтвердил данную информацию. "Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID", - рассказал хореограф. Он также отметил, что во время выступлений у фигуриста наблюдался кашель, однако повышенной температуры не было, из-за чего он самостоятельно не стал обращаться к врачу.

Роман Костомаров выступал в танцах на льду с российской фигуристкой Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.