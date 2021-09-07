Рош аШана — еврейский Новый Год

Еврейский праздник Рош аШана (ראש השנה) отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Существует предание, что в дни Рош аШана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей: «...кому жить и кому умереть, кого ожидает покой, а кого — скитания, кого — благополучие, а кого — терзания, кому суждена бедность, а кому — богатство». Искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.

В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году. Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья. Звук шофара (бараний рог) призывает: «Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши».

Рош аШана празднуется в течение двух дней, 1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей. Этот праздник отмечается в Израиле всеми. В этот день дарят друг другу подарки, посылают поздравления тем, кто далеко. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда. Конечно, любой человек хочет, чтобы начинающийся год был для него хорошим, «сладким». Вот почему в этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание «полного», счастливого года.

В зависимости от местных традиций эти блюда могут меняться, но почти повсюду в еврейских семьях подают:

рыбу — символ плодородия;

голову (баранью или рыбную) — чтобы быть «во главе», а не в хвосте;

морковь кружочками — по форме и по цвету она должна напоминать золотые монеты, богатство;

круглую сладкую халу с изюмом — чтобы год был полным, здоровым;

овощи и фрукты — в знак надежды на обильный урожай;

яблоки и мед — кусочек яблока, обмакнув его в мед, съедают в начале трапезы сразу после халы, «чтобы год был сладким и счастливым».

А также сегодня отмечают: