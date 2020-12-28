Роналду – лучший игрок века, Гвардиола – тренер века, «Реал» – клуб века

В воскресенье, 27 декабря, в Дубае (ОАЭ) прошла ежегодная церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

В этом году организаторы также определяли обладателей премий «Футболист века», «Тренер века», «Клуб века» и «Агент века». Речь идет о 21-м веке (годы с 2001-го по 2020-й).

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему игроку 21-го века.

Лучшим тренером века был признан главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом — «Реал». Лучший агент — Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду.