Романтика большой дороги. Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой праздник

День автомобилиста и дорожника принято отмечать в последнее воскресенье октября, в этом году он выпадает на 31-е число. Этот праздник уже по праву считается всенародным, ведь в автотранспортной и дорожной сфере трудится огромная часть населения нашей страны, да и люди сегодня вряд ли смогут представить жизнь без «железного коня» – верного помощника и друга.

В преддверии праздника мы пообщались с бобруйчанкой-автомобилисткой со стажем Юлией Боровой. Почему именно эта девушка привлекла внимание, ведь автоледи в современном мире уже отнюдь не диковинка? Для Юлии автомобиль – не просто средство передвижения, это настоящая страсть и поэзия, а дорога – аллегория собственной жизни. Девушка работала таксистом еще до того, как в эту профессию стали активно приходить представительницы прекрасного пола, и когда возможность вызова авто через приложение мобильного телефона в два клика казалось футуристической фантазией. У опытной автоледи припасено столько интересных историй, случавшихся с ней в дороге, что хватило бы не на одну газетную полосу. Интересна девушка и тем, что на все воп­росы она имеет оригинальное мнение, выделяется наша героиня и активной гражданской позицией – Юлия завсегдатай патриотических автопробегов. Но обо всем по порядку.

Юлии Боровой 32 года, водительское удостоверение она получила более 10 лет назад: в автошколе, безусловно, была отличницей и любимицей преподавателей, все экзамены сдала идеально с первого раза. И это неудивительно, ведь водительский стаж девушки начался еще задолго до прихода в автошколу.

– К автомобилям стало тянуть лет в 10, – рассказывает Юлия. – Вместо кукол и плюшевых зайцев играла с машинками, собирала и коллекционировала модельки, расклеивала по всему дому наклейки с изображениями ретро-­автомобилей: помните, такие вкладывали в популярные в 1990-х годах жвачки? И ни на шаг не отходила от отца, когда тот по выходным «перебирал» свою машину: интересовалась, для чего какая деталька нужна. К слову, мой отец тоже был водителем, работал в милиции. Возможно, и этот факт повлиял на мою страсть к машинам. Заметив мой интерес, отец говорил «Ну вот, смена мне подрастает», сажал на колени и давал порулить. А когда стала доставать до педалей, попыталась даже однажды угнать папин автомобиль. Помню, мы в деревне были. Пока отец занимался своими делами, незаметно залезла в салон, сама завела авто, ехала на первой передаче и сигналила «на радость» местным курам да гусям. Долго не каталась, аккуратно припарковала машину на прежнее место. Папа бы и не заметил, если бы владельцы перепуганной сельской живности не пожаловались. Детство, что тут скажешь…

Как говорил когда-то Пабло Пикассо, «каждый ребенок – художник, трудность лишь в том, чтобы остаться художником, выйдя из детства». Эта крылатая фраза ярко иллюстрирует то, как, взрослея, мы забываем о детских мечтах. Но к нашей Юлии этот афоризм не относится. Хоть она и получила диплом агронома, все равно осталась верна детской мечте стать водителем – устроилась на работу в городскую службу такси.

– В то время эта профессия считалась чисто мужской, – продолжила рассказ Юлия. – Женщины-пассажиры искренне переживали: мол, а если ночью выпившая компания дебоширить начнет, а вдруг, не дай бог, приставать начнут, как не страшно? Да, поначалу было волнение, а мое воображение рисовало подобные сцены перед заказами, особенно, если вызов был к увеселительным заведениям в пятницу вечером. Но все же хочу отметить, что бобруйчане – в большинстве своем народ доброжелательный и позитивный. Серьезных инцидентов припомнить не могу.

К слову, у женщин есть одна черта, которая помогает справляться с работой таксиста лучше, чем мужчинам. Это эмпатия. Мы чуткие, умеем слушать и искренне сопереживать. Сев в машину, многие пассажиры делятся своими проблемами, просят посоветовать, кого-­то нужно поддержать или просто выслушать. Не зря говорят, что открыться чужому человеку проще, чем близкому.

Была у меня интересная история. Приехала вечером на вызов к девушке, а на той лица нет, попросила сделать круг по городу и отвезти обратно. Молчит, глаза блестят – сдерживает слезы. Я поглядываю в зеркало, думаю, заговорить с ней или нет: все же порой человека не стоит в тяжелый момент беспокоить расспросами. На протяжении нескольких недель каждый вечер эта девушка просила у диспетчера только меня, даже если я была на вызовах и необходимо было час-другой ожидать. Девушка молча делала круг по городу и возвращалась домой. В очередной раз я приехала за ней, а она выносит мне торт и бутылку шампанского, благодарит за помощь. Я недоумеваю: чем же могла помочь? Ездили ведь все время молча… Девушка ответила, что я очень чуткая, и она слышала, как я разговаривала с ней глазами и поддерживала душой. Как оказалось, девушка очень болезненно переживала потерю родного человека, и лишь ночная дорога, уходящая вдаль, напоминала ей, что жизнь продолжается. А ведь это правда, дорога и в меня вселяет чувство, что все лучшее еще впереди. Я очень люблю стихотворение Эдуарда Асадова в тему:

«Прихлынет тоска, или попросту скука

Однажды присядет к тебе на порог,

Ты знай, что на свете есть

славная штука –

Романтика дальних и трудных дорог».

Были, конечно, и раздражающие моменты в моей работе таксистом – это мужчины-пассажиры, которые убеждены в том, что «баба за рулем – обезьяна с гранатой», любили такие сесть рядом и давать ненужные советы под руку или проверять меня на знания ПДД. Но минут через 10 езды со мной их скептицизм пропадал. Помню, как встретилась с подругой в кафе, а за соседним столиком беседа оживленная идет: «Ну, ты представляешь, женщины уже и до такси добрались, ехал вчера тут с одной!» – «Жив, здоров? Повезло!» – «Не поверишь, эта девчонка фору мужикам даст!» Узнала я этого клиента, помахала рукой – до сих пор дружим.

Но пусть в современном мире прекрасная половина человечества уверенно заняла водительские кресла, женщина за рулем, кажется, останется вечной темой споров. Многие мужчины до сих пор отвергают такие плоды эмансипации и уверены, что барышни должны сидеть на пассажирском сиденье и помалкивать…

– Да уж, полемика на эту тему не прекращается, – подтверждает Юлия. – Со своей стороны попробую привести аргументы в пользу автоледи. Женщины более аккуратно водят автомобиль – в их природе заложен сильно развитый инстинкт самосохранения. В древние времена мужчины охотились, подвергая себя риску, жажда адреналина – в их крови и сегодня. Женщина же издревле должна была сохранить себя для детей живой и здоровой. Так и за рулем: мы не любим лихачить, мы предусмотрительны, скрупулезны.

Помню случай, когда на дорогу внезапно выбежал лось, яркий свет фар ослепил его, он начал испуганно метаться из стороны в сторону, действия его были непредсказуемы. Я, конечно, страху тоже натерпелась, но соблюдение скоростного режима и собранность помогли спокойно съехать на обочину и подождать, пока животное успокоится и уйдет в лесополосу. Мужчину же, ехавшего в это время с явным превышением скорости, сильно занесло при экстренном торможении, он чудом избежал аварии. Еще один плюс автоледи – мы гораздо больше внимания уделяем техническому обслуживанию, ездим в официальные автосервисы, в отличие от многих мужчин, которые полагаются на свои знания автомобилестроения.

Сейчас Юлия временно оставила работу в такси по семейным обстоятельствам. Планирует вновь вернуться к извозу чуть позже, но все же и сейчас, встретив по пути голосующих на дороге бобруйчан, всегда подвозит, денег не берет, так утоляет тоску по любимой работе. Рассказала Юлия и о новом увлечении – участии в патриотических автопробегах за независимую, процвета­ющую и мирную Беларусь.

– Безусловно, события прошлого года меня как патриота не могли оставить равнодушной. Беспокоило, что нас, жителей единой страны, извне пытаются разобщить. О первых патриотических автопробегах узнала из вашей газеты и, не раздумывая, решила принять участие. Немного волновалась, ведь ехала туда одна, никого не знала. Но быстро раззнакомилась с участниками, подружилась, нашла единомышленников. Невероятная атмосфера единения буквально царила в воздухе. Так я нашла новых знакомых и стала завсегдатаем автопробегов. С нетерпением жду очередных.

Не обошли в разговоре с Юлией и тему качества наших дорог, ведь опытному автомобилисту есть с чем сравнить: знакома девушка не только с бобруйскими дорогами, бывала и в Украине, и в России, в странах ближнего зарубежья…

– Скажу без прикрас и не кривя душой: наши дороги намного лучше. Это касается и междугородних трасс и городских дорог. Очень отрадно, что в Бобруйске ежегодно появляются новые участки дорог с современным усовершенствованным покрытием, вижу, как стараются наши дорожники и над ремонтом и обслуживанием уже существующих. Вот в этом году отремонтировали улицы Интернациональную, Минскую, 50-­летия ВЛКСМ… Молодцы! Быстро и качественно. А в странах ближнего зарубежья даже после ремонта дороги остаются неровными. А так как 31 октября – это не только праздник автомобилистов, но и дорожников, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех работников этой сферы за труд. А всем автомобилистам пожелать ни гвоздя, ни жезла!