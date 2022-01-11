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Референдум 2022

Рогачук: проект новой Конституции предполагает совершенствование всех органов госуправления

belta.by 17 0

Рогачук: проект новой Конституции предполагает совершенствование всех органов госуправления

Проект обновленной Конституции предполагает совершенствование всех органов государственного управления. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказал журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

"Принятие новой Конституции - это совершенствование всех органов управления государством, в том числе и нашего города, где мы должны поднимать ответственность людей за свою деятельность в плане его благоустройства, развития, экономического процветания. Это очень сложный механизм, сложный процесс, к которому мы должны уже сейчас быть готовы", - сказал Александр Рогачук.

По его мнению, брестчане достаточно активно обсуждают проект новой Конституции на различных дискуссионных площадках с приглашаем экспертов, ярких общественных и политических деятелей. "Моя оценка предложенного варианта позитивная, потому что есть и преемственность, и новации, которые впервые прозвучали в новой редакции. Как пожелание: 5 глава, где говорится о местном управлении и самоуправлении, на мой взгляд, могла быть еще более расширена, добавлена какими-то новыми посылами конституционного уровня. Вместе с тем мы должны четко понимать, что не надо путать Конституцию с положением о работе ЖЭСа. Иногда людям тяжело провести градацию: что должно быть прописано в Основном законе, а что - на базовом, низшем уровне. Поэтому мы постараемся эти моменты развить в своих документах", - отметил руководитель города.

По словам мэра, местная исполнительная власть готова к проведению плебисцита. Наработанный опыт позволяет уже сейчас сказать, что на территории города референдум пройдет организованно и в соответствии с избирательным законодательством.

В Брестском горисполкоме сегодня прошла встреча идеологического актива города с членом Конституционной комиссии Юрием Воскресенским. На мероприятие были приглашены депутаты парламента, руководители общественных организаций и объединений. Минский политолог обсудил с брестчанами ход конституционной реформы, участники обменялись мнениями по общественно-политической ситуации в стране и мире. Юрий Воскресенский также планирует встретиться с трудовыми коллективами и военнослужащими Брестского гарнизона.

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