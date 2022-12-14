Родительские собрания о нововведениях приемной кампании пройдут по всей Беларуси

Родительские собрания по вопросу нововведений приемной кампании пройдут по всей Беларуси, сообщил журналистам председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня первое такое родительское собрание проходит на базе Белорусского государственного технологического университета.

"Министерство образования совместно с общественным объединением "Белая Русь" организовало и начинает проводить серию диалоговых площадок по разъяснению родителям, в целом общественности новых правил приема поступления в вузы в 2023 году, - рассказал Олег Романов. - Это новые правила приема, которые более совершенны, чем ранее. Тем не менее, как все новое, оно нуждается в разъяснении. Может быть, кого-то это пугает и мы должны показать, что в нашей стране были сделаны шаги по оптимизации этого процесса, чтобы каждый абитуриент, который имеет потенциал обучения в высшем учебном заведении, смог его реализовать".

Диалоговые площадки пройдут во всех регионах страны. "Во всех городах и даже в агрогородках мы планируем их проводить. Дело в том, что нет разницы, где живет ребенок, в малом населенном пункте или столице, он имеет равные права на получение образования. Поэтому разъяснительная работа должна пройти со всеми: и с родителями, и с педагогами, и абитуриентами. Мы постараемся это сделать в сжатые срок и максимально эффективно", - отметил председатель объединения.

Такие диалоговые площадки планируется провести до конца декабря. "Мы максимально уплотним график, чтобы провести их. Эта работа будет проходить во взаимодействии региональных структур "Белой Руси" с управлениями и отделами образования районных, городских и областных исполнительных комитетов. Там будет сконцентрирована информация о проведении диалоговых площадок. Родители будут проинформированы через школы, гимназии, лицеи. Каждый родитель сможет принять участие в той или иной диалоговой площадке", - дополнил Олег Романов.

Общаясь с родителями, председатель объединения отметил, что в нашей стране созданы и уже действуют одни из самых справедливых правил приема в вузы. "Сейчас сделан следующий шаг по пути повышения степени справедливости, - подчеркнул он. - Каждый ребенок, который имеет потенциал для учебы в вузе, может его реализовать. Это важная работа. Используя свои сильные стороны, каждый абитуриент может поступить в вуз. Это хороший и сильный шаг".

"Формат родительского собрания - очень хорошая форма, - уверен министр образования Андрей Иванец. - Наша задача - провести максимально детальное разъяснение. Широкими кругами были проведены глубокие обсуждения, социологические исследования. Министерство образования совместно с местными исполнительными органами власти отрабатывало каждую деталь. Первый блин должен быть не комом. Это серьезный экзамен для системы образования, который мы будем сдавать еще более волнительно, чем выпускники 11-х классов".