Родители смогут оставить в магазинах заявку на недостающий размер или модель школьной формы

В магазинах со школьной формой можно будет оставить заявку на недостающий размер или модель для своего ребенка. Об этом на пресс-конференции "Школьные базары - 2022: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" рассказала заместитель председателя концерна "Беллегпром" Наталия Мурашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продукция "Беллегпрома" представлена во всех торговых объектах, а также в наших фирменных магазинах. В крупных универмагах Минска продавцам помогают наши консультанты, чтобы лучше сориентировать родителей по моделям и помочь им в выборе школьной формы. Кроме этого, в магазинах теперь есть книги, в которых родители могут оставить заявку на недостающий размер или модель какого-либо предмета одежды для своего ребенка. Мы оформляем такие заявки, берем контакты у родителей и делаем все возможное, чтобы потребитель получил нужный товар", - рассказала Наталия Мурашко.

По ее словам, к школьному сезону "Беллегпром" начинает готовиться с декабря, чтобы летом весь ассортимент продукции был в торговле. В этом году концерн произвел около 800 тыс. швейных, трикотажных и других изделий для школьников, а также изготовил около 300 тыс. пар обуви. В итоге обновилось около 70% ассортимента, сейчас модельный ряд производства составляет около 700 моделей школьной формы.

"Практически 90% произведенной школьной формы находится в торговле. Однако в связи с повышенным спросом будем догружать необходимый товар и оперативно реагировать на вызовы, потому что в этом году наблюдается непредсказуемый ажиотаж", - отметила специалист.

Школьные базары с продукцией "Беллегпрома" будут работать в небольших районах и агрогородках, а самые крупные пройдут в Минске 20 и 27 августа у Дворца Республики.