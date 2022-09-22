Робин Гуд по-советски. История легендарной комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»

Образ героя должен был быть положительным, но не каноническим. Дон Кихот, чаплиновский Чарли, князь Мышкин – именно эти персонажи сформировали основные черты героя.

Расставить приоритеты помогла партия. А.В. Романов (председатель Комитета по кинематографии при Совмине) ознакомился со сценарием и сообщил, что фильм несет отрицательный пример в народные массы – по окончании просмотра каждому захочется угнать автомобиль. После такой рецензии об освобождении Никулина от гастролей речи не шло. Под предлогом, что картина осталась без исполнителя главной роли, 28 июня 1963 года Кинокомитет картину «законсервировал».

«Если бы фильм не закрыли, мы бы никогда не додумались писать прозу. А тогда нам стало жаль потерять сюжет, и один из нас сказал: «Не попробовать ли нам написать о Деточкине повесть?» – вспоминал Рязанов в автобиографии «Неподведенные итоги». Спустя четыре месяца напряженной работы сценарий превратился в повесть «Берегись автомобиля». В 1964 году ее напечатал журнал «Молодая гвардия». Это событие невероятно обрадовало авторов: они поняли, что теперь смогут предложить студии не оригинальный сценарий, а экранизацию, что в кино всегда любили больше.

Изначально планировали, что главную роль сыграет Юрий Никулин. Во время работы над сценарием «Угнали машину» (позже название сменится, как вы догадываетесь, на «Берегись автомобиля») он регулярно встречался с Рязановым и Брагинским, первым читал появившееся сцены, специально для фильма сдавал экзамен по вождению. Но он вместе с цирком отправился на гастроли в Южную Африку почти на полгода, да и вообще не горел желанием сниматься, так как не понимал поступков героя.



Иннокентий Смоктуновский не сразу согласился на роль Деточкина, поэтому на нее пробовались, но не прошли: Леонид Быков – угонщик получался слишком народный, Леонид Куравлев – слишком пролетарский и Василий Лановой – слишком волевой. «Это очень интересно, вы стучитесь в ту дверь, но сейчас я не могу сниматься, я занят», – такова была реакция Смоктуновского на предложенную роль. Рязанов продолжал настаивать. Получив от актера очередную телеграмму с отказом, Эльдар Александрович отправился искать дачу актера, на которой тот восстанавливал силы. В ста километрах от Ленинграда, в поселке Яковлево, Рязанов добился своего и взял со Смоктуновского расписку: «Я, Иннокентий Смоктуновский, обязуюсь не позже 20 августа приехать в Москву и приступить к съемкам в роли Деточкина в фильме «Берегись автомобиля».

Любопытно, что Ефремов поначалу тоже пробовался на роль Юрия Деточкина и даже прошел кастинг, однако после того как Рязанов увидел Смоктуновского, пробовавшегося на роль Максима Подберезовикова, он решил поменять их местами. И не прогадал.

Смоктуновский приехал на пробы в Москву из санатория, где проходил лечение от туберкулеза глаз. Как рассказывали его близкие, он отпросился у докторов на полгода, ссылаясь, что чувствует себя гораздо лучше. Но за время съемок болезнь у актера осложнилась. Уже после завершения работы над лентой артисту пришлось лечиться два года, чтобы туберкулез отступил.

Когда у режиссера спрашивали, почему он утвердил Смоктуновского и Ефремова, актеров сугубо драматических амплуа, на роли в комедию, режиссер спокойно отвечал: «Для пущей серьезности». И действительно, выбранные им артисты смогли нащупать в персонажах тот самый «нерв», благодаря которому их образы получились глубокими и серьезными. Можно сказать, с помощью такого тонкого хода Рязанова задуманный как комедия фильм превратился в гораздо более объемную по смыслу трагикомедию.



Кстати, следователь Подберезовиков так любит театр, что в его кабинете вместо портрета Дзержинского (в советские времена у работников правоохранительных органов была традиция украшать рабочие места изображением «железного Феликса») висит портрет Станиславского.

Ничуть не меньше (а кому-то даже больше) полюбились зрителям и персонажи Андрея Миронова и Анатолия Папанова. Комедийные актеры, известные своей любовью к импровизации, веселили всю съемочную группу, изобретая на ходу искрометные диалоги. Критикам, к слову, «работник торговли» Миронова настолько понравился, что они даже на всякий случай попросили цензуру быть «мягче» с этим персонажем. Ну а цитаты Папанова быстро «вошли в народ», настолько тесно в них сплелись народные юмор и мудрость. Многие зрители отмечают, что западному зрителю никогда не понять их смысл, потому что этот персонаж и его смешливо-отеческие замечания – именно что-то наше, родное. «Тебя посодют, а ты не воруй!»



Для Любови Добржанской (мамы Деточкина) это была первая роль в большом художественном фильме.



Любопытно, что в театре самодеятельности Деточкин играет роль Гамлета, при том что на момент премьеры комедии «Берегись автомобиля» у Смоктуновского была блестяще сыгранная роль Гамлета в одноименном фильме 1964 года.

Для съемок не возводили «вымышленных» декораций – почти каждый закоулок, показанный в фильме, можно идентифицировать с реальными мос­ковскими площадями и улочками. При этом, несмотря на то что закадровый голос в начале фильма утверждает, что «невозможно сказать, в каком городе произошли эти события», Деточкин в одной из сцен рассказывает, что после продажи последней угнанной машины вернулся в Москву. А в киносценарии упоминается самолет, на котором главный герой возвращался из Тбилиси в Москву после успешной кражи. Стало быть, события фильма разворачиваются все-таки в столице.

Бюрократические проволочки буквально преследовали режиссера. Он едва отбился от А.В. Романова, который обвинил Смоктуновского в неразборчивости. Мол, только актер закончил сниматься в роли В.И. Ленина в фильме «На одной планете», и на тебе – взялся за роль жулика. Затем Кинокомитету не понравился сценарий. Они недоумевали, зачем Деточкин ворует автомобили. Не проще ли явиться в ОБХСС и сообщить, что такой-то человек жулик и его машина приобретена на нетрудовые доходы?

Съемки проходили вживую, даже использовали скрытую камеру, чтобы добиться эффекта естественности. Например, в комиссионке. Менее хлопотно было бы, пожалуй, построить его в павильоне, чем размещать всю аппаратуру и снимать в настоящем магазине.

Из-за опасения сильных морозов некоторые эпизоды были отсняты в Одессе, а не в Москве, но и там метеоусловия вмешались в рабочий процесс, и режиссер просил актеров не дышать, чтобы в кадре не было пара изо рта.

Для съемок Ольге Аросевой пришлось пойти учиться водить троллейбус и самой рулить на съемках. Настоящих пассажиров актрисе не доверили – она возила массовку. Эта роль была настолько яркой, что актриса потом рассказывала, что десятилетиями отвечает на один и тот же вопрос журналистов о вождении троллейбуса и показывает документ об окончании курсов в «Мосгортрансе», но зато теперь у нее есть запасная профессия на всякий случай. Кстати, у актрисы были и обычные водительские права, но ездить она не любила.



Каскадер сумел сохранить автомобиль «Волгу» для последующих фильмов – «Три тополя на Плющихе» и «Бриллиантовая рука», хотя все трюки выполнялись без комбинированных

съемок, то есть каскадер на полной скорости проскакивал под мчащимся грузовиком-трубовозом, взлетал на быстро едущий трейлер и бросал машину под откос. Александр Микулин с присущим только каскадерам чувством юмора предлагал и Рязанову прокатиться под мчащимся грузовиком-трубовозом. Режиссеру в присутствии всей группы не с руки было отказываться.

Воспоминания об этом трюке долгое время обеспечивали должный уровень адреналина в крови Эльдара Александровича.

Это один из немногих фильмов Рязанова, где нет ни одной песни. В вальсе, который звучит во время преследования милицией «неуловимого мстителя» (и отличного гонщика, между прочим), используется музыкальная фраза из песни «Padam… Padam…». Эта мелодия композитора Андрея Петрова считается одной из самых узнаваемых в мире музыки кино. У певца Сергея Никитина даже есть написанная на стихи Евгения Евтушенко песня «Стеклянный господин», в которой можно услышать мотив вальса из фильма «Берегись автомобиля».

Премьера состоялась в 1966 году. Критик А.Г. Образцова в журнале «Современная драматургия» прошлась по картине, не оставив от нее камня на камне. Подобные отзывы ненадолго омрачили настроение создателей фильма: Эльдар Рязанов в том же году получил дипломы на МКФ в Эдинбурге (Шотландия) и в Сиднее (Австралия), Иннокентию Смоктуновскому досталась награда за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Картахене (Испания), а журнал «Советский экран» признал его лучшим актером 1966 года. «Берегись автомобиля» посмотрели более 30 миллионов зрителей.

Многих зрителей интересовало, чем закончился суд, оказался ли благородный жулик в тюрьме. По фильму это определить довольно сложно, но на встречах со зрителями Брагинский и Рязанов указывали на некоторые признаки, согласно которым Деточкину пришлось провести в местах не столь отдаленных от года до трех.



В 2010-м в СМИ появилась информация о том, что компания «Формула цвета» собирается сделать цветную версию картины. Режиссер отнесся к новости с большим интересом и одобрил идею «раскрасить» фильм.

В 2012 году в Самаре, где родился Эльдар Рязанов, была установлена скульп­тура Юрия Деточкина. Ее автор запечатлел финальный кадр фильма, когда Деточкин стоит перед троллейбусом и произносит знаменитую фразу: «Здравствуй, Люба! Я вернулся!» Двухметровая бронзовая фигура страховщика, актера и угонщика стоит на Комсомольской площади около железнодорожного вокзала.

Подготовила Ольга ХОТЬКО