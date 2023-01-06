Ритуал вручения табельного оружия и офицерских погон

В историко-демонстрационном зале управления внутренних дел Могилевского облисполкома состоялись торжественные мероприятия по случаю вручения табельного оружия молодым сотрудникам, а также вручения первых и очередных офицерских специальных званий.

На церемонии присутствовали начальник Могилевского областного управления Департамента охраны полковник милиции Игорь Иванович Драчев и заместитель начальника Могилевского областного управления Департамента охраны – начальник отдела идеологической работы и кадрового обеспечения майор милиции Александр Александрович Вилента.

Поздравительную речь и слова напутствия молодому пополнению произнес начальник управления полковник милиции Игорь Драчев, пожелав успехов в службе, качественного выполнения поставленных задач, стойкости духа и как можно меньше применения оружия в служебной практике.

Также, после вручения табельного оружия, четыре сотрудника получили погоны «лейтенант милиции» и двое – «старший лейтенант милиции».

Кроме первых и очередных специальных офицерских званий, Игорь Иванович вручил и погоны старшего начальствующего состава «подполковник милиции» — начальнику Чаусского отделения охраны майору милиции Андрею Барыкину.

Он отметил, что носить эти звания необходимо с гордостью и честью, ежедневно подтверждая свое право на офицерские погоны ответственным и принципиальным подходом в профессиональной деятельности.

Заместитель начальника управления, майор милиции Александр Вилента, также присоединился к словам поздравления, отдельно пожелав молодым лейтенантам еще больше звезд на погонах и новых достижений.

После памятного фотографирования, для молодых сотрудников и офицеров, председателем Могилевского областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковником милиции в отставке Евгением Евгеньевичем Коваленком была проведена экскурсия в историко-демонстрационном зале управления.

Могилевское ОУ.