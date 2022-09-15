Рисунок единения нарисовали на здании в Бобруйске ко Дню народного единства

Подробнее об этом рассказала Ирина Каралькова, художник КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска»:

– В преддверии Дня народного единства мы вместе с Бобруйским производственным управлением «Бобруйскгаз» сделали такой подарок жителям нашего города. Люди проходят и говорят: «Ой, как красиво!», «Как хорошо, больше бы таких рисунков!» Рисовали символы нашей любимой страны – родной Беларуси. Основной посыл рисунка – единение и единство. Здесь изображены границы нашей республики, а внутри цветут васильки, символизирующие нашу страну, традиции и культуру. Слева – сердце, внутри которого Государственный флаг Республики Беларусь. Чуть ниже – два человека, которые пожимают друг другу руки. Они как бы говорят: «Мы – за мир, за процветание, за все хорошее.

Виктор ЧАБАН, фото автора.