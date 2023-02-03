РИКЗ: обработка бланков ответов по репетиционному ЦЭ займет две-три недели

Обработка бланков ответов по репетиционному централизованному экзамену (ЦЭ) идет в несколько смен, сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк.

"Обработка бланков репетиционного централизованного экзамена идет в несколько смен. Каждая смена длится не более четырех часов, чтобы не уставали верификаторы", - сказал Юрий Миксюк.

Процесс займет две-три недели, потому что нужно обработать более 52 тыс. бланков ответов. После этого участники репетиционного ЦЭ смогут ознакомиться с результатами на сайте РИКЗ по паспортным данным.

Как сообщалось, бланки ответов были упакованы и доставлены в РИКЗ. Их обработка началась 30 января.

По информации Министерства образования, на ЦЭ зарегистрировались чуть более 53 тыс. человек, пришли на экзамен 52 082 одиннадцатиклассника. В пункты проведения ЦЭ по уважительным причинам не явились 924 человека, большинство из них отсутствовало по причине болезни - 820, 27 школьников находились на оздоровлении, а 35 участвовали в международных соревнованиях. В проведении репетиционного этапа централизованного экзамена были задействованы все 144 пункта.

mogilevnews.by