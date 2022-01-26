Результаты работы отдела управления казначейства Республики Беларусь по Могилевской области в Бобруйске и Бобруйском районе за 2021 год

О результатах работы отдела по городу Бобруйску и Бобруйскому району управления государственного казначейства Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области за 2021 год.

Важное место в системе государственного финансового контроля принадлежит органам государственного казначейства. Одной из главных функций которых является предварительный контроль

за соответствием платежей принятым бюджетным обязательствам и бюджетным ассигнованиям посредством проведения проверки документов, представляемых получателем бюджетных средств в подтверждение обоснования проведения платежей.

Предварительный контроль позволяет выявить недоработки, допущенные получателями, в части подготовки документов, предъявляемых к оплате.

Контроль, осуществляемый органами государственного казначейства направлен на эффективное использование финансовых ресурсов государства, предотвращение их нецелевого использования, оптимизацию бюджетных расходов.

В современных условиях приоритетным направлением является предупредительная функция, направленная на профилактику нарушений, которые могут возникать в связи с несвоевременным изучением получателями изменений законодательства.

В связи с чем, обращаем внимание получателей бюджетных средств на существенные изменения, внесенные постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.07.2021 №49 в постановление от 27.07.2011 № 63 и утвержденную им Инструкцию о порядке организации и осуществления казначейского исполнения бюджетов по расходам и учета средств на внебюджетном счете», вступившее в силу 30.07.2021. Документом уточняется порядок взаимодействия получателей бюджетных средств с территориальными органами казначейства по передаче заключенных на электронных торговых площадках договоров через информационно-аналитическую систему управления госзакупками.

Кроме того, инструкция дополнена определением особенностей взаимодействия органов казначейства с государственными учреждениями по обслуживанию бюджетных организаций, созданных в соответствии с Указом Президента от 23.12.2019 №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций». Документ предусматривает ряд новаций. Оператором государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками (ГИАС) и Центрами по обеспечению деятельности бюджетных организаций дополнен перечень участников процесса организации исполнения бюджета по расходам. Одновременно закрепляются форма взаимодействия автоматизированной системы государственного казначейства (АСГК) и ГИАС, а также устанавливается автоматический режим обмена данными между ними.

К тому же, появилась отдельная глава, определяющая особенность представления в органы казначейства договоров (контрактов), оплачиваемых полностью или частично за счет средств бюджета. В ней предусмотрено обязательное резервирование бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для осуществления государственных закупок. Процесс происходит посредством взаимодействия программно-технических комплексов ГИАС и АСГК.

Для оплаты отдельных расходов дано право перечисления бюджетных средств посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).

Уточняются основания для перечисления бюджетных средств на возмещение расходов, понесенных получателем для производства товаров (оказания услуг, выполнения работ), за счет денежных ресурсов от приносящей доходы деятельности и используемых для функционирования организации.

При возмещении расходов, понесенных получателем бюджетных средств для производства товаров (оказания услуг, выполнения работ) за счет средств от приносящей доходы деятельности и используемых для выполнения функций, для реализации которых бюджетная организация создана и на выполнение данных функций ей выделены бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, основанием для перечисления бюджетных средств является заявка с приложением бухгалтерской справки-расчета, обосновывающей фактически понесенные получателем расходы без учета рентабельности.

Кроме того, прописан ряд и других нововведений.

Помимо этого, обращаем внимание, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.10.2021 № 564 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» внесены изменения в ряд постановлений Совмина, которыми скорректированы правила госзакупок для приобретения товаров (работ, услуг) для строительства объектов.

Необходимо отметить, для качественного предъявления в органы казначейства документов получателям бюджетных средств необходимо соблюдать нормы законодательства.

В ходе осуществления предварительного контроля работниками отдела по городу Бобруйску и Бобруйскому району за 2021 год по предъявляемым к оплате получателями первичных документов, отказано в принятии 7 913 платежных поручений на сумму 86 338,2 тыс. рублей. Предотвращено нецелевых, неэффективных расходов и излишнего (необоснованного) истребования бюджетных средств 61 случай в сумме 113,2 тыс. рублей. За нарушение договорных обязательств взыскано (возвращено) бюджетных средств, пени и процентов за пользование денежными средствами в сумме 192,2 тыс. рублей.

Четкая и слаженная система предварительного контроля органов государственного казначейства и в дальнейшем будет направлена на осуществление исполнения бюджетов всех уровней и управление государственными финансовыми средствами, находящимися на счетах казначейства в строгом соответствии с актами бюджетного законодательства.