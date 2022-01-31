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Происшествия

Результаты одорологической экспертизы помогли доказать причастность молодого человека к угону автомобиля друга

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Результаты одорологической экспертизы помогли доказать причастность молодого человека к угону автомобиля друга

В конце прошлого года 32-летний житель Хотимска обратился в РОВД с заявлением об угоне его легкового автомобиля «Фольксваген Пассат». Заявитель пояснил, что вечером он оставил свой автомобиль около дома, а уже около двух часов ночи знакомые увидели указанный автомобиль в кювете.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.
В ходе осмотра установлено, что автомобиль находится в кювете недалеко от жилого дома, около которого его припарковал владелец. Сам же владелец автомобиля накануне вечером отдыхал дома и вместе со своим 22-летним другом распивал спиртные напитки, после чего уснул. Проснулся уже от звонка родителей, сообщивших ему о случившемся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий к угону транспорта была установлена причастность того самого товарища, находившегося в гостях у потерпевшего. Когда хозяин уснул, подозреваемый без разрешения взял ключ от его автомобиля и сел за руль. Однако поездка нетрезвого водителя завершилась, едва начавшись, съездом в кювет. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе проведения осмотра автомобиля специалист изъял на водительском сиденье запаховый след. Судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз провели судебную одорологическую экспертизу, в рамках которой исследовались изъятый запаховый след и запаховые пробы подозреваемого. По результатам экспертизы установлено, что запаховый след, изъятый в автомобиле, оставлен именно подозреваемым молодым человеком.

Результаты экспертизы приобщены к материалам уголовного дела.

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