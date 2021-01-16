Результаты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам: бобруйчане завоевали 64 диплома и 17 поощрительных

С 11 по 14 января в Могилеве состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В третьем этапе в составе городской команды приняли участие 169 учащихся учреждений общего среднего и среднего специального образования города по 17 учебным предметам.

По итогам областного этапа учащимися города завоевано 80 дипломов, из них I степени – 12 дипломов; II степени – 22 диплома; III степени – 30 дипломов, в том числе ребята удостоены 16 поощрительных дипломов.

Наибольшее количество дипломов привезли ребята по истории (11 дипломов), информатике (10 дипломов), математике, химии, географии (по 8 дипломов), белорусскому языку (6 дипломов), испанскому языку, французскому языку (по 5 дипломов).

Наиболее результативно выступили учащиеся гимназии №3 (17 дипломов), гимназии №1 (17 дипломов), гимназии №2 (10 дипломов) СШ №1 (7 дипломов), СШ №10 (6 дипломовв), СШ №27 (5 дипломов), СШ №31 (4 диплома).

ЖЕЛАЕМ НАШИМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХОВ, УДАЧИ И НОВЫХ ПОБЕД НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Белорусский язык

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Лоцкая Лізавета Уладзіміраўна IX ДУА "Гімназія №1 г.Бабруйска" ІІ Рудзянкова Людміла Іванаўна Пінчук Паліна Сяргееўна IX ДУА "Сярэдняя школа № 20 г.Бабруйска" ІІ Якаўлева Лілія Аляксандраўна Стральцова Анастасія Дзмітрыеўна X ДУА "Сярэдняя школа № 1 г.Бабруйска" ІІ Аляксеева Марыя Міронаўна Гуляева Дар'я Аляксандраўна IX ДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска" ІІІ Дабрыніна Святлана Віктараўна Лапаціна Кацярына Сяргееўна XI ДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска" ІІІ Новік Уладзімір Іванавіч Сакун Дар'я Сяргееўна XI ДУА "Сярэдняя школа № 1 г.Бабруйска" Пахвальны водгук Шэбушава Лідзія Анатольеўна

Русский язык

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Савко Дарья Денисовна X ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска" II Лукашевич Ольга Николаевна Шпакевич Анастасия Валерьевна X ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска" ІІІ Жалейко Дана Станиславовна Акулич Елизавета Сергеевна X ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" ІІІ Валенчиц Алина Валентиновна Полюшина Анна Витальевна X ГУО "Средняя школа №20 г.Бобруйска" Поощрительный отзыв Белякова Лилия Денисовна

Математика

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Макушинская Дарья Владимировна IX ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" I Солодкая Наталья Петровна Мороз Кирилл Александрович XI ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" II Борисевич Ирина Алексеевна Мороз Владислав Денисович VIII ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" ІІІ Знак Надежда Митрофановна Ильинчик Даниил Алексеевич IX ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" ІІІ Борисевич Ирина Алексеевна Фролов Никита Сергеевич X ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" ІІІ Рыбина Екатерина Владимировна Новикова Екатерина Игоревна XI ГУО «Гимназия № 2 г. Бобруйска» ІІІ Солодкая Наталья Петровна Шматов Арсений Павлович XI ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" Поощрительный отзыв Солодкая Наталья Петровна Киреев Андрей Николаевич IX ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" Поощрительный отзыв Борисевич Ирина Алексеевна

Химия

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Боровой Глеб Сергеевич IX ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» I Венглинская Елена Владимировна Пугач Полина Васильевна XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» I Василевская Татьяна Николаевна Саттаров Ренат Маратович XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» I Василевская Татьяна Николаевна Коновальчик Андрей Леонидович IX ГУО «Гимназия № 2 г. обруйска» II Венглинская Елена Владимировна Ланкина Юлия Игоревна X ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» II Венглинская Елена Владимировна Федорцова Анастасия Сергеевна XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» III Василевская Татьяна Николаевна Коптяева Мария Игоревна XI ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» III Гапоненко Елена Валерьевна Черныш Ангелина Дмитриевна IX ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Василевская Татьяна Николаевна

Информатика

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Мороз Игорь Андреевич ІХ ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска» I Савина Надежда Германовна Коваль Максим Николаевич Х ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска» I Блинова Лада Владимировна Штанов Илья Геннадьевич ХІ ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» II Савина Надежда Германовна Баскаков Кирилл Андреевич Х ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска» II Савина Надежда Германовна Толкачев Илья Александрович VIII ГУО «Средняя школа №4 г.Бобруйска» II Самсоненко Александра Васильевна Зюлковский Андрей Андреевич ХІ ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» II Андрусенко Светлана Ивановна Сыровежкин Даниил Александрович ХІ ГУО «Средняя школа №11 г.Бобруйска» III Свинтицкая Лариса Хашимовна Тишков Дмитрий Александрович Х ГУО «Средняя школа №16 г.Бобруйска» III Содель Людмила Степановна Лебеденко Никита Юрьевич Х ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Романцева Людмила Михайловна Иванов Валерий Максимович Х ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска» Поощрительный отзыв Рязанцева Людмила Ивановна

Астрономия

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Минчуков Никита Сергеевич XI ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Ковалевич Наталия Ивановна

История

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Омаров Нариман Элимдар-оглы XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» I Лазакович Ирина Викторовна Прищепа Мария Денисовна X ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» I Песенко Иван Эдуардович Федорова Анастасия Валерьевна X ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» III Песенко Иван Эдуардович Ипатов Глеб Александрович X ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» III Позднякова Алла Николаевна 5 Севрук Илья Максимович X ГУО «Средняя школа №4 г.Бобруйска» III Лашкуль Андрей Васильевич Рылик Максим Витальевич X ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска» III Желнова Евгения Эдуардовна Городецкий Илья Александрович XI Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж III Сакун Ирина Ивановна Солодовников Семен Андреевич XI ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска» III Мишковец Тамара Дмитриевна Кравжуль Данила Сергеевич XI ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Мишковец Тамара Дмитриевна Гайдурова Валерия Анатольевна X ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Шевелева Ирина Ивановна Белявский Роман Александрович XI ГУО «Средняя школа №31 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Ермалинская Лариса Антоновна

Обществоведение

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Сергеенко Виктория Сергеевна XI ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Мишковец Тамара Дмитриевна

География

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Грудинский Кирилл Артемович XI ГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска» I Болотова Инна Анатольевна Парахневич Ольга Евгеньевна IX ГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска» I Аксенкова Наталия Ивановна Руленков Богдан Вячеславович XI ГУО «Средняя школа № 6 г.Бобруйска» II Дудаль Игорь Александрович Евсеенко Артем Олегович IX ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» II Лукашенко Надежда Прохоровна Василевский Павел Юрьевич X ГУО «Средняя школа № 20 г.Бобруйска» II Долбилин Илья Сергеевич Грицук Филипп Павлович X ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» III Русецкий Григорий Николаевич Никитина Мария Андреевна XI ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска» III Русецкий Григорий Николаевич Некрашевич Александр Олегович XI ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» III Лукашенко Надежда Прохоровна

Физика

№ п/п Ф.И.О. Класс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Саттаров Дамир Александрович X ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» II Казак Людмила Александровна Березовский Артем Александрович IX ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» II Корнюшко Светлана Викторовна

Английский язык

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Бондаренко Екатерина Андреевна X ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" II Винокурова Ирина Александровна Трапенок Полина Сергеевна X ГУО "Средняя школа №6 г.Бобруйска" II Мазур Вера Степановна Савицкая Алина Анатольевна XI ГУО "Средняя школа №12 г.Бобруйска" Поощрительный отзыв Сафарова Елена Викторовна

Немецкий язык

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Казимирович Татьяна Александровна XI ГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска" І Магогина Ольга Григорьевна Нежельская Валерия Дмитриевна Х ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» ІІ Магогина Ольга Григорьевна Голубева Ангелина Андреевна XI ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска" ІІ Стешенко Елена Геннадьевна Пранович Эллина Александровна Х ГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска" ІІІ Магогина Ольга Григорьевна

Французский язык

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Лызо Валерия Дмитриевна XI ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» II Тампей Алла Георгиевна Дубовская Алена Владимировна X ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Бобруйска» ІІІ Столбовская Ольга Юрьевна Смирикова Полина Юрьевна X ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» ІІІ Ниликовская Лариса Викторовна Вежновец Марина Васильевна XI ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» ІІІ Тампей Алла Георгиевна Велимович Ольга Алексеевна X ГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Карпилович Виктория Викторовна

Испанский язык

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Жерко Екатерина Владимировна XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» I Бочко Александра Александровна Халайбаш Даниил Александрович X ГУО «Средняя школа № 1 г.Бобруйска» II Ковалева Ирина Николаевна Адаменко Илья Алексеевич X ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» III Бочко Александра Александровна Клабуков Кирилл Юрьевич XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» III Бочко Александра Александровна Возная Людмила Валерьевна XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Бочко Александра Александровна

Биология

№ п/п Ф.И.О. Класс, курс Учреждение образования Диплом Ф.И.О. учителя Куракса Мария Николаевна XI ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска» III Мануленко Ольга Викторовна Гриб Михаил Сергеевич XI ГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска» III Старченко Елена Геннадьевна Грабовская Валерия Сергеевна X ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска» Поощрительный отзыв Мануленко Ольга Викторовна

Технический труд