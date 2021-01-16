Результаты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам: бобруйчане завоевали 64 диплома и 17 поощрительных
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С 11 по 14 января в Могилеве состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В третьем этапе в составе городской команды приняли участие 169 учащихся учреждений общего среднего и среднего специального образования города по 17 учебным предметам.
По итогам областного этапа учащимися города завоевано 80 дипломов, из них I степени – 12 дипломов; II степени – 22 диплома; III степени – 30 дипломов, в том числе ребята удостоены 16 поощрительных дипломов.
Наибольшее количество дипломов привезли ребята по истории (11 дипломов), информатике (10 дипломов), математике, химии, географии (по 8 дипломов), белорусскому языку (6 дипломов), испанскому языку, французскому языку (по 5 дипломов).
Наиболее результативно выступили учащиеся гимназии №3 (17 дипломов), гимназии №1 (17 дипломов), гимназии №2 (10 дипломов) СШ №1 (7 дипломов), СШ №10 (6 дипломовв), СШ №27 (5 дипломов), СШ №31 (4 диплома).
ЖЕЛАЕМ НАШИМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХОВ, УДАЧИ И НОВЫХ ПОБЕД НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ
Белорусский язык
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Лоцкая Лізавета Уладзіміраўна
|IX
|ДУА "Гімназія №1 г.Бабруйска"
|ІІ
|Рудзянкова Людміла Іванаўна
|Пінчук Паліна Сяргееўна
|IX
|ДУА "Сярэдняя школа № 20 г.Бабруйска"
|ІІ
|Якаўлева Лілія Аляксандраўна
|Стральцова Анастасія Дзмітрыеўна
|X
|ДУА "Сярэдняя школа № 1 г.Бабруйска"
|ІІ
|Аляксеева Марыя Міронаўна
|Гуляева Дар'я Аляксандраўна
|IX
|ДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Дабрыніна Святлана Віктараўна
|Лапаціна Кацярына Сяргееўна
|XI
|ДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Новік Уладзімір Іванавіч
|Сакун Дар'я Сяргееўна
|XI
|ДУА "Сярэдняя школа № 1 г.Бабруйска"
|Пахвальны водгук
|Шэбушава Лідзія Анатольеўна
Русский язык
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Савко Дарья Денисовна
|X
|ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска"
|II
|Лукашевич Ольга Николаевна
|Шпакевич Анастасия Валерьевна
|X
|ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Жалейко Дана Станиславовна
|Акулич Елизавета Сергеевна
|X
|ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Валенчиц Алина Валентиновна
|Полюшина Анна Витальевна
|X
|ГУО "Средняя школа №20 г.Бобруйска"
|Поощрительный отзыв
|Белякова Лилия Денисовна
Математика
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Макушинская Дарья Владимировна
|IX
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|I
|Солодкая Наталья Петровна
|Мороз Кирилл Александрович
|XI
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|II
|Борисевич Ирина Алексеевна
|Мороз Владислав Денисович
|VIII
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Знак Надежда Митрофановна
|Ильинчик Даниил Алексеевич
|IX
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Борисевич Ирина Алексеевна
|Фролов Никита Сергеевич
|X
|ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Рыбина Екатерина Владимировна
|Новикова Екатерина Игоревна
|XI
|ГУО «Гимназия № 2 г. Бобруйска»
|ІІІ
|Солодкая Наталья Петровна
|Шматов Арсений Павлович
|XI
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|Поощрительный отзыв
|Солодкая Наталья Петровна
|Киреев Андрей Николаевич
|IX
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|Поощрительный отзыв
|Борисевич Ирина Алексеевна
Химия
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Боровой Глеб Сергеевич
|IX
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|I
|Венглинская Елена Владимировна
|Пугач Полина Васильевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|I
|Василевская Татьяна Николаевна
|Саттаров Ренат Маратович
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|I
|Василевская Татьяна Николаевна
|Коновальчик Андрей Леонидович
|IX
|ГУО «Гимназия № 2 г. обруйска»
|II
|Венглинская Елена Владимировна
|Ланкина Юлия Игоревна
|X
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|II
|Венглинская Елена Владимировна
|Федорцова Анастасия Сергеевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|III
|Василевская Татьяна Николаевна
|Коптяева Мария Игоревна
|XI
|ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»
|III
|Гапоненко Елена Валерьевна
|Черныш Ангелина Дмитриевна
|IX
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Василевская Татьяна Николаевна
Информатика
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Мороз Игорь Андреевич
|ІХ
|ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»
|I
|Савина Надежда Германовна
|Коваль Максим Николаевич
|Х
|ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска»
|I
|Блинова Лада Владимировна
|Штанов Илья Геннадьевич
|ХІ
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|II
|Савина Надежда Германовна
|Баскаков Кирилл Андреевич
|Х
|ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»
|II
|Савина Надежда Германовна
|Толкачев Илья Александрович
|VIII
|ГУО «Средняя школа №4 г.Бобруйска»
|II
|Самсоненко Александра Васильевна
|Зюлковский Андрей Андреевич
|ХІ
|ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»
|II
|Андрусенко Светлана Ивановна
|Сыровежкин Даниил Александрович
|ХІ
|ГУО «Средняя школа №11 г.Бобруйска»
|III
|Свинтицкая Лариса Хашимовна
|Тишков Дмитрий Александрович
|Х
|ГУО «Средняя школа №16 г.Бобруйска»
|III
|Содель Людмила Степановна
|Лебеденко Никита Юрьевич
|Х
|ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Романцева Людмила Михайловна
|Иванов Валерий Максимович
|Х
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Рязанцева Людмила Ивановна
Астрономия
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Минчуков Никита Сергеевич
|XI
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Ковалевич Наталия Ивановна
История
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Омаров Нариман Элимдар-оглы
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|I
|Лазакович Ирина Викторовна
|Прищепа Мария Денисовна
|X
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|I
|Песенко Иван Эдуардович
|Федорова Анастасия Валерьевна
|X
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|III
|Песенко Иван Эдуардович
|Ипатов Глеб Александрович
|X
|ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»
|III
|Позднякова Алла Николаевна
|5
|Севрук Илья Максимович
|X
|ГУО «Средняя школа №4 г.Бобруйска»
|III
|Лашкуль Андрей Васильевич
|Рылик Максим Витальевич
|X
|ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»
|III
|Желнова Евгения Эдуардовна
|Городецкий Илья Александрович
|XI
|Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж
|III
|Сакун Ирина Ивановна
|Солодовников Семен Андреевич
|XI
|ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»
|III
|Мишковец Тамара Дмитриевна
|Кравжуль Данила Сергеевич
|XI
|ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Мишковец Тамара Дмитриевна
|Гайдурова Валерия Анатольевна
|X
|ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Шевелева Ирина Ивановна
|Белявский Роман Александрович
|XI
|ГУО «Средняя школа №31 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Ермалинская Лариса Антоновна
Обществоведение
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Сергеенко Виктория Сергеевна
|XI
|ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Мишковец Тамара Дмитриевна
География
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Грудинский Кирилл Артемович
|XI
|ГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»
|I
|Болотова Инна Анатольевна
|Парахневич Ольга Евгеньевна
|IX
|ГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска»
|I
|Аксенкова Наталия Ивановна
|Руленков Богдан Вячеславович
|XI
|ГУО «Средняя школа № 6 г.Бобруйска»
|II
|Дудаль Игорь Александрович
|Евсеенко Артем Олегович
|IX
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|II
|Лукашенко Надежда Прохоровна
|Василевский Павел Юрьевич
|X
|ГУО «Средняя школа № 20 г.Бобруйска»
|II
|Долбилин Илья Сергеевич
|Грицук Филипп Павлович
|X
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|III
|Русецкий Григорий Николаевич
|Никитина Мария Андреевна
|XI
|ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»
|III
|Русецкий Григорий Николаевич
|Некрашевич Александр Олегович
|XI
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|III
|Лукашенко Надежда Прохоровна
Физика
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Саттаров Дамир Александрович
|X
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|II
|Казак Людмила Александровна
|Березовский Артем Александрович
|IX
|ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»
|II
|Корнюшко Светлана Викторовна
Английский язык
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Бондаренко Екатерина Андреевна
|X
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|II
|Винокурова Ирина Александровна
|Трапенок Полина Сергеевна
|X
|ГУО "Средняя школа №6 г.Бобруйска"
|II
|Мазур Вера Степановна
|Савицкая Алина Анатольевна
|XI
|ГУО "Средняя школа №12 г.Бобруйска"
|Поощрительный отзыв
|Сафарова Елена Викторовна
Немецкий язык
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Казимирович Татьяна Александровна
|XI
|ГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска"
|І
|Магогина Ольга Григорьевна
|Нежельская Валерия Дмитриевна
|Х
|ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»
|ІІ
|Магогина Ольга Григорьевна
|Голубева Ангелина Андреевна
|XI
|ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска"
|ІІ
|Стешенко Елена Геннадьевна
|Пранович Эллина Александровна
|Х
|ГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Магогина Ольга Григорьевна
Французский язык
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Лызо Валерия Дмитриевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|II
|Тампей Алла Георгиевна
|Дубовская Алена Владимировна
|X
|ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Бобруйска»
|ІІІ
|Столбовская Ольга Юрьевна
|Смирикова Полина Юрьевна
|X
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|ІІІ
|Ниликовская Лариса Викторовна
|Вежновец Марина Васильевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|ІІІ
|Тампей Алла Георгиевна
|Велимович Ольга Алексеевна
|X
|ГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Карпилович Виктория Викторовна
Испанский язык
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Жерко Екатерина Владимировна
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|I
|Бочко Александра Александровна
|Халайбаш Даниил Александрович
|X
|ГУО «Средняя школа № 1 г.Бобруйска»
|II
|Ковалева Ирина Николаевна
|Адаменко Илья Алексеевич
|X
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|III
|Бочко Александра Александровна
|Клабуков Кирилл Юрьевич
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|III
|Бочко Александра Александровна
|Возная Людмила Валерьевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Бочко Александра Александровна
Биология
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Куракса Мария Николаевна
|XI
|ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»
|III
|Мануленко Ольга Викторовна
|Гриб Михаил Сергеевич
|XI
|ГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска»
|III
|Старченко Елена Геннадьевна
|Грабовская Валерия Сергеевна
|X
|ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»
|Поощрительный отзыв
|Мануленко Ольга Викторовна
Технический труд
|№ п/п
|Ф.И.О.
|Класс, курс
|Учреждение образования
|Диплом
|Ф.И.О. учителя
|Кушнер Назар Васильевич
|VIII
|ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»
|III
|Шунько Алексей Геннадьевич