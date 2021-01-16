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Общество

Результаты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам: бобруйчане завоевали 64 диплома и 17 поощрительных

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Результаты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам: бобруйчане завоевали 64 диплома и 17 поощрительных

С 11 по 14 января в Могилеве состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В третьем этапе в составе городской команды приняли участие 169 учащихся учреждений общего среднего и среднего специального образования города по 17 учебным предметам.

По итогам областного этапа учащимися города завоевано 80 дипломов, из них I степени – 12 дипломов; II степени – 22 диплома; III степени – 30 дипломов, в том числе ребята удостоены 16 поощрительных дипломов.

Наибольшее количество дипломов привезли ребята по истории (11 дипломов), информатике (10 дипломов), математике, химии, географии (по 8 дипломов), белорусскому языку (6 дипломов), испанскому языку, французскому языку (по 5 дипломов).

Наиболее результативно выступили учащиеся гимназии №3 (17 дипломов), гимназии №1 (17 дипломов), гимназии №2 (10 дипломов) СШ №1 (7 дипломов), СШ №10 (6 дипломовв), СШ №27 (5 дипломов), СШ №31 (4 диплома).

ЖЕЛАЕМ НАШИМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХОВ, УДАЧИ И НОВЫХ ПОБЕД НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Белорусский язык

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Лоцкая Лізавета УладзіміраўнаIXДУА "Гімназія №1 г.Бабруйска"ІІРудзянкова Людміла Іванаўна
Пінчук Паліна СяргееўнаIXДУА "Сярэдняя школа № 20 г.Бабруйска"ІІЯкаўлева Лілія Аляксандраўна
Стральцова Анастасія ДзмітрыеўнаXДУА "Сярэдняя школа № 1 г.Бабруйска"ІІАляксеева Марыя Міронаўна
Гуляева Дар'я АляксандраўнаIXДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска"ІІІДабрыніна Святлана Віктараўна
Лапаціна Кацярына СяргееўнаXIДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска"ІІІНовік Уладзімір Іванавіч
Сакун Дар'я СяргееўнаXIДУА "Сярэдняя школа № 1 г.Бабруйска"Пахвальны водгукШэбушава Лідзія Анатольеўна

Русский язык

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Савко Дарья ДенисовнаXГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска" IIЛукашевич Ольга Николаевна
Шпакевич Анастасия ВалерьевнаXГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска" ІІІЖалейко Дана Станиславовна
Акулич Елизавета СергеевнаXГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" ІІІВаленчиц Алина Валентиновна
Полюшина Анна ВитальевнаXГУО "Средняя школа №20 г.Бобруйска" Поощрительный отзывБелякова Лилия Денисовна

Математика

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Макушинская Дарья ВладимировнаIXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IСолодкая Наталья Петровна
Мороз Кирилл АлександровичXIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"IIБорисевич Ирина Алексеевна
Мороз Владислав ДенисовичVIIIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"ІІІЗнак Надежда Митрофановна
Ильинчик Даниил АлексеевичIXГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"ІІІБорисевич Ирина Алексеевна
Фролов Никита СергеевичXГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска"ІІІРыбина Екатерина Владимировна
Новикова Екатерина ИгоревнаXI

 

ГУО «Гимназия № 2 г. Бобруйска»ІІІСолодкая Наталья Петровна
Шматов Арсений ПавловичXIГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"Поощрительный отзывСолодкая Наталья Петровна
Киреев Андрей НиколаевичIXГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"Поощрительный отзывБорисевич Ирина Алексеевна

Химия

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Боровой Глеб СергеевичIXГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IВенглинская Елена Владимировна
Пугач Полина ВасильевнаXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IВасилевская Татьяна Николаевна
Саттаров Ренат МаратовичXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IВасилевская Татьяна Николаевна
Коновальчик Андрей ЛеонидовичIXГУО «Гимназия № 2 г. обруйска»IIВенглинская Елена Владимировна
Ланкина Юлия ИгоревнаXГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IIВенглинская Елена Владимировна
Федорцова Анастасия СергеевнаXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IIIВасилевская Татьяна Николаевна
Коптяева Мария ИгоревнаXIГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»IIIГапоненко Елена Валерьевна
Черныш Ангелина ДмитриевнаIXГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»Поощрительный отзывВасилевская Татьяна Николаевна

Информатика

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Мороз Игорь АндреевичІХГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»IСавина Надежда Германовна
Коваль Максим НиколаевичХГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска»IБлинова Лада Владимировна
Штанов Илья ГеннадьевичХІГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»IIСавина Надежда Германовна
Баскаков Кирилл АндреевичХГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»IIСавина Надежда Германовна
Толкачев Илья АлександровичVIIIГУО «Средняя школа №4 г.Бобруйска»IIСамсоненко Александра Васильевна
Зюлковский Андрей АндреевичХІГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»IIАндрусенко Светлана Ивановна
Сыровежкин Даниил АлександровичХІГУО «Средняя школа №11 г.Бобруйска»IIIСвинтицкая Лариса Хашимовна
Тишков Дмитрий АлександровичХГУО «Средняя школа №16 г.Бобруйска»IIIСодель Людмила Степановна
Лебеденко Никита ЮрьевичХГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска»Поощрительный отзывРоманцева Людмила Михайловна
Иванов Валерий МаксимовичХГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Поощрительный отзывРязанцева Людмила Ивановна

Астрономия

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Минчуков Никита СергеевичXIГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» Поощрительный отзывКовалевич Наталия Ивановна

История

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Омаров Нариман Элимдар-оглыXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IЛазакович Ирина Викторовна
Прищепа Мария ДенисовнаXГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IПесенко Иван Эдуардович
Федорова Анастасия ВалерьевнаXГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IIIПесенко Иван Эдуардович
Ипатов Глеб АлександровичXГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»IIIПозднякова Алла Николаевна
5Севрук Илья МаксимовичXГУО «Средняя школа №4 г.Бобруйска»IIIЛашкуль Андрей Васильевич
Рылик Максим ВитальевичXГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»IIIЖелнова Евгения Эдуардовна
Городецкий Илья АлександровичXIБобруйский государственный аграрно-экономический колледжIIIСакун Ирина Ивановна
Солодовников Семен АндреевичXIГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»IIIМишковец Тамара Дмитриевна
Кравжуль Данила СергеевичXIГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»Поощрительный отзывМишковец Тамара Дмитриевна
Гайдурова Валерия АнатольевнаXГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»Поощрительный отзывШевелева Ирина Ивановна
Белявский Роман АлександровичXIГУО «Средняя школа №31 г.Бобруйска»Поощрительный отзывЕрмалинская Лариса Антоновна

Обществоведение

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Сергеенко Виктория СергеевнаXIГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска»Поощрительный отзывМишковец Тамара Дмитриевна

География

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Грудинский Кирилл АртемовичXIГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»IБолотова Инна Анатольевна
Парахневич Ольга ЕвгеньевнаIXГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска»IАксенкова Наталия Ивановна
Руленков Богдан ВячеславовичXIГУО «Средняя школа № 6 г.Бобруйска»IIДудаль Игорь Александрович
Евсеенко Артем ОлеговичIXГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IIЛукашенко Надежда Прохоровна
Василевский Павел ЮрьевичXГУО «Средняя школа № 20 г.Бобруйска»IIДолбилин Илья Сергеевич
Грицук Филипп ПавловичXГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»IIIРусецкий Григорий Николаевич
Никитина Мария АндреевнаXIГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»IIIРусецкий Григорий Николаевич
Некрашевич Александр ОлеговичXIГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IIIЛукашенко Надежда Прохоровна

Физика

№ п/пФ.И.О.КлассУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Саттаров Дамир АлександровичXГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IIКазак Людмила Александровна
Березовский Артем АлександровичIXГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»IIКорнюшко Светлана Викторовна

Английский язык

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Бондаренко Екатерина АндреевнаXГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"IIВинокурова Ирина Александровна
Трапенок Полина СергеевнаXГУО "Средняя школа №6 г.Бобруйска"IIМазур Вера Степановна
Савицкая Алина АнатольевнаXIГУО "Средняя школа №12 г.Бобруйска"Поощрительный отзывСафарова Елена Викторовна

Немецкий язык

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Казимирович Татьяна АлександровнаXIГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска"ІМагогина Ольга Григорьевна
Нежельская Валерия ДмитриевнаХГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»ІІМагогина Ольга Григорьевна
Голубева Ангелина АндреевнаXIГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска"ІІСтешенко Елена Геннадьевна
Пранович Эллина АлександровнаХГУО "Средняя школа №10 г.Бобруйска"ІІІМагогина Ольга Григорьевна

Французский язык

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Лызо Валерия ДмитриевнаXIГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»IIТампей Алла Георгиевна
Дубовская Алена ВладимировнаXГУО «Гимназия-колледж искусств г.Бобруйска»ІІІСтолбовская Ольга Юрьевна
Смирикова Полина ЮрьевнаXГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»ІІІНиликовская Лариса Викторовна
Вежновец Марина ВасильевнаXIГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»ІІІТампей Алла Георгиевна
Велимович Ольга АлексеевнаXГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»Поощрительный отзывКарпилович Виктория Викторовна

Испанский язык

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Жерко Екатерина ВладимировнаXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IБочко Александра Александровна
Халайбаш Даниил АлександровичXГУО «Средняя школа № 1 г.Бобруйска»IIКовалева Ирина Николаевна
Адаменко Илья АлексеевичXГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IIIБочко Александра Александровна

 

Клабуков Кирилл ЮрьевичXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IIIБочко Александра Александровна
Возная Людмила ВалерьевнаXIГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»Поощрительный отзывБочко Александра Александровна

Биология

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Куракса Мария НиколаевнаXIГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»IIIМануленко Ольга Викторовна
Гриб Михаил СергеевичXIГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска»IIIСтарченко Елена Геннадьевна
Грабовская Валерия СергеевнаXГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»Поощрительный отзывМануленко Ольга Викторовна

Технический труд

№ п/пФ.И.О.Класс, курсУчреждение образованияДипломФ.И.О. учителя
Кушнер Назар ВасильевичVIIIГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»IIIШунько Алексей Геннадьевич
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