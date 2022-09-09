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COVID-19

Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно получить на viber или e-mail

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Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно получить на viber или e-mail

Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья продолжает проводить тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР по желанию граждан. Исследования проводятся по адресу: Могилев, ул. Первомайская, 114 (район ж/д вокзала), кабинет 101.

- Теперь результаты анализа можно получить посредством интернета (на viber или e-mail), - сообщили в отделе общественного здоровья Могилевского облЦГЭиОЗ. - Время взятия материала производится с понедельника по пятницу (с 8.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00), в субботу и воскресенье - с 8.00 до 12.30.

Электронная запись на лабораторное тестирование на COVID-19  

Напомним, забор материала для проведения исследований проводится (по возможности) натощак, либо не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи, желательно не чистить зубы, за два часа до сдачи материала на исследование необходимо воздержаться от курения.

по материалам MogilevNEWS

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