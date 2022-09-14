«Резкого подъема заболеваемости COVID-19 нет». Эксперт об эпидситуации в Беларуси

Резкого подъема заболеваемости COVID-19 в Беларуси пока не наблюдается, сообщил журналистам заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией нет, этот подъем происходил постепенно. В летний сезон за счет теплой погоды, достаточной вакцинации населения, разобщения коллективов уменьшался риск распространения инфекции. На сегодня возобновили работу учебные заведения, дети вернулись в школы, средние и высшие учебные заведения. И это ежегодно связывается с подъемом заболеваемости респираторными инфекциями в этот период года", - сказал Кирилл Игнатов.

По его словам, на сегодня отмечаются небольшие подъемы заболеваемости респираторными инфекциями. "Что касается подъема заболеваемости, в целом с ухудшением погодных условий увеличивается и количество людей, заразившихся респираторными инфекциями. К тому же мы находимся в состоянии пандемии коронавирусной инфекции, которая не прекращала регистрироваться на протяжении всего этого времени", - отметил заведующий отделением.

Что касается вакцинации против гриппа, период с октября по конец ноября выбран не случайно, подчеркнул Кирилл Игнатов. Это позволяет привить необходимые группы риска, которые определены национальным календарем профилактических прививок, а также трудовые коллективы и коллективы учреждений образования.

"Подъем респираторных инфекций обычно начинает регистрироваться с декабря (хотя в этом году можем ожидать более ранний подъем). Вакцинация, проведенная заблаговременно, позволяет выработаться достаточному иммунитету, чтобы снизить риск инфицирования и не дать развиться тяжелому течению заболевания, а также предотвратить неблагоприятный исход", - подчеркнул заведующий отделением.