Резкое похолодание, сильный ветер, гололедица. Какой будет погода в Беларуси с 6 по 11 января

Резкое похолодание, сильный ветер и гололедица прогнозируются в Беларуси с 6 по 11 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Январь продолжает удивлять погодными сюрпризами. Начавшись серией рекордных максимумов, в пятницу он даст старт резкому похолоданию. При этом ночью в четверг, под влиянием циклона, смещающегося с Северного моря, по стране прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В результате этого к утру в большинстве районов Беларуси (за исключением юго-запада страны, где осадки шли в виде дождя) вновь образовался снежный покров высотой от 1 до 15 см. Днем 5 января циклон будет смещаться через территорию Беларуси, поэтому осадки в виде мокрого снега с дождем продолжатся", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 6 января, циклон отойдет на территорию России, однако в нашей стране еще будет сказываться влияние атмосферных фронтов. Ночью во многих районах Беларуси прогнозируются кратковременные осадки (снег, по югу дождь, переходящий в снег), местами слабый гололед. Днем без осадков. На большей части территории страны на дорогах будет образовываться гололедица. При этом за фронтальным разделом в нашу страну начнет поступать холодная арктическая воздушная масса, поэтому ожидается резкое понижение температурного фона. Температура воздуха в течение суток по стране окажется в пределах от минус 2 градусов по юго-западу до минус 16 градусов по северо-востоку, ночью местами по Витебской области морозы усилятся до минус 19 градусов.

На православное Рождество в субботу, 7 января, Беларусь окажется на периферии холодного антициклона с центром над Смоленской областью России. Погода будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 градусов по юго-западу до минус 20 градусов по северо-востоку страны, местами по Минской, Могилевской и Витебской областям будет минус 21-25 градусов. Днем ожидается минус 8-13 градусов. По северо-востоку столбик термометра опустится до минус 16 градусов, а в юго-западных районах - до 0 - минус 7 градусов.

В воскресенье, 8 января, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу страны прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов по юго-западу до минус 20 градусов по северо-востоку страны, местами по Могилевской и Витебской областям - до минус 23 градусов. Днем ожидается минус 5-12 градусов. По северо-востоку местами будет до минус 14 градусов, в юго-западных районах - минус 4 - плюс 2 градуса.

В понедельник, 9 января, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с, метель, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах минус 6-13 градусов, по востоку - минус 14-19 градусов. Днем прогнозируется минус 3-10 градусов. По юго-западу ночью ожидается минус 5 - плюс 2 градуса, днем - минус 2 - плюс 5 градусов.

Во вторник - среду, 10-11 января, на большей части территории страны синоптики обещают осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами метель, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит минус 4 - плюс 3 градуса, а по восточной половине - минус 5-9 градусов.

Вместе с тем, по предварительному прогнозу метеорологов, в последние дни первой декады января по стране ожидается очень ветреная погода.

По материалам belta.by.