Резкий перепад температуры ожидается в четверг в Могилевской области

В Беларуси, по предварительным прогнозам, после непривычно морозной погоды, уже в четверг, 21 января, ожидается резкий перепад температуры воздуха и атмосферного давления. В этот период пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с пониженным артериальным давлением и астеновегетативными симптомами могут почувствовать ухудшение самочувствия. Повышенное атмосферное давление сопровождается сухой безоблачной погодой и ухудшение самочувствия происходит чаще у гипертоников. При понижении атмосферного давления, что сопровождается большим количеством осадков и хмурой погодой, у людей с обычно пониженным артериальным давлением может отмечаться ухудшение самочувствия.

20 января (среда): погодные условия будет определять холодная воздушная масса и область повышенного атмосферного давления, которое во второй половине дня начнет падать.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -16_-21°С, при прояснениях местами -22_-26°С; в Могилеве -19_-21°С.

Днем -8_-13°С и -10_-12°С соответственно.

21 января (четверг): преобладание облачной погоды. Ночью временами осадки, днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами гололед, на дорогах гололедица, слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 м/с.

Ночью -10_-15°С, днем -2_+3°С.

22 января (пятница): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с.

Ночью 0_-5°С, днем -1_+4°С.