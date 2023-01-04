Резкая перемена погоды: чего ждать белорусам во второй половине недели

Начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяна Четырко рассказала сегодня на пресс-конференции, какой будет погода в Беларуси во второй половине недели.

"В ближайшие дни мы ожидаем резкое изменение погодных условий. Все начнется с 5 января, когда на территорию нашей страны выйдет активный циклон с юга Швеции. Ожидаются сложные погодные условия: продолжительные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Местами возможны сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедные явления", – рассказала Татьяна Четырко.

При этом температура воздуха в течение суток 5 января в основном будет от минус 3 до плюс 3, по югу в дневные часы может повышаться до плюс 8. "Но уже завтра днем по мере того, как циклон будет проходить территорию нашей страны, начиная с северных регионов, начнет холодать. В северных регионах ближе к вечеру 5 января подморозит до минус 8. Учитывайте: все то, что интенсивно таяло с начала января, замерзнет. Поэтому на дорогах будет гололедица, так что будьте внимательны", – предупредила синоптик.

После того, как циклон отойдет на территорию России, 6 января в Беларусь начнет поступать холодный арктический воздух, поэтому ожидается резкое похолодание. "Температура воздуха в ночные часы будет в пределах от минус 3 по юго-западу страны до минус 20 по северо-востоку, то есть, контрасты температуры будут внушительными. При этом по северо-востоку при условии длительных прояснений не исключено понижение и до 21-25 градусов мороза. Дневные максимумы также будут достаточно контрастными: на основной части территории страны будет минус 9-16 градусов, днем по юго-западу – минус 1-8. Кратковременный снег ожидается только по юго-западу страны", – поделилась прогнозами Татьяна Четырко.

По словам синоптика, для белорусского климата характерны подобные изменения погодных условий. "У нас нет устойчивых синоптических процессов. На смену морозам приходит оттепель, на смену ей – похолодание. Здесь ничего аномального нет. И прогнозируемые морозы до 20-25 градусов – это не рекордные значения", – подчеркнула она.

По материалам belta.by.