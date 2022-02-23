Резиденты Парка высоких технологий вошли в список ста лучших IT-компаний мира

Международная ассоциация профессионалов в сфере аутсорсинга (IAOP) подготовила ежегодный рейтинг 100 лучших IT-компаний мира, занимающихся разработкой программного обеспечения. Как и в предыдущие годы, в списке The 2022 Global Outsourcing 100 широко представлены резиденты Парка высоких технологий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ПВТ.

Высокой оценки экспертов удостоились A1QA, Qulix Systems Science Soft. Среди лучших аутсорсеров также зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Artezio, Ciklum, IBA Group, Intetics, iTechArt Group.

В исследование включены компании со всего мира, предоставляющие полный спектр аутсорсинговых услуг. Это не только аутсорсинг информационных систем и бизнес-процессов, но и услуги по обслуживанию объектов, недвижимости, управлению активами, производству и логистике.

Рейтинг составляется на основе комплексных данных, которые эксперты IAOP получают от самих компаний и из независимых источников. Информация позволяет выставить оценку успешности развития участника рейтинга на рынке, а также качество его решений и удовлетворенность клиентов.

Компании распределяются по критериям "Лидер" и "Восходящая звезда", а затем оцениваются по четырем категориям - "Отзывы клиентов", "Программы инноваций", "Награды и сертификации", "Корпоративная социальная ответственность". К слову, компания IBA Group уже 10 лет подряд входит в категорию "Лидеры" рейтинга.