Резиденция Деда Мороза заработает во Дворце Потемкина в Кричеве с 15 декабря
potyomkin.by 93 0
С 15 декабря 2021 года во дворце Потёмкина начнет работу Резиденция Деда Мороза! Приглашаем всех желающих за новогодним праздником!
Такая информация размещена на сайте Исторического музея Кричева.
Предварительная запись обязательна! Тел. для записи: 8(02241) 23-386; 23-139.
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Резиденция Деда Мороза заработает во Дворце Потемкина в Кричеве с 15 декабря