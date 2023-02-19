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Реванш за нами! «Динамо-Шинник» впервые в сезоне на домашнем льду обыграл «Капитан» со счетом 6:3

Победная матчевая встреча прошла 19 февраля

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Реванш за нами! «Динамо-Шинник» впервые в сезоне на домашнем льду обыграл «Капитан» со счетом 6:3

Фото Александра Анташкевича.

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