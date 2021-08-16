Реванш над петриковским «Шахтером»

В минувшую субботу в матче восемнадцатого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на городском стадионе «Спартак» одержали убедительную победу со счетом 4:1 над ФК «Шахтер-Петриков».

В первые минуты матча подумалось, что футболисты «Шахтера» получили установку от своего тренерского штаба на быстрый гол. Уже в первой атаке гостей, через секунд двадцать после стартового свистка, ворота «Белшины» спасает голкипер Алексей Харитонович. Пришлось в эти минуты потрудиться и нашим защитникам. Постепенно игра выровнялась, а на 7-й минуте хозяева могли и открыть счет, но мяч попал в штангу ворот «Шахтера». Цифры на табло стадиона «Спартака» изменились на 44-й минуте противостояния команд. Полузащитник Илья Кухарчик совершил прострел с левого фланга в штрафную площадь, откуда пробил Герман Барковский. Вратарь гостей отразил удар, но на добивании оказался Рамазан Исаев, который свой шанс не упустил и забил гол «в раздевалку».

Второй тайм получился не менее активным и зрелищным, чем первый. И уже на 54-й минуте матча Исаев с передачи Миркарима Яхъеева оформляет дубль. Спустя три минуты гости сокращают разрыв в счете – эффектным дальним ударом с угла штрафной площадки отметился полузащитник «Шахтера» Алихан Малкандуев. На 73-й минуте мяч побывал в сетке ворот команды из Петрикова в третий раз, но судья зафиксировал положение забившего его Ислама Ческнокова в положении «вне игры». Однако спустя три минуты после подачи углового Артем Дылевский делает счет 3:1 в пользу «красно-черных», а на 85-й минуте вышедший на замену Михаил Захаров ставит точку в этой встрече – 4:1.

– Эта победа, реванш над «Шахтером» не должны стать каким-то успокоением для нас, – поделился впечатлениями после матча исполняющий обязанности главного тренера ФК «Белшина» Альберт Рыбак. – Да, сегодня проявился дух победителей, ребята показали, что как бы не было тяжело, мы настроены побеждать. Я благодарен болельщикам, поддерживающим свою команду, благодарен футболистам, которые сделали качественно свою работу. Я горд за ребят, и в раздевалке сказал им, что мы должны быть победителями на каждой тренировке, на каждой игре!

…На данный момент ФК «Белшина» делит первую строчку турнирной таблицы с дзержинским «Арсеналом» (у обеих команд по 34 очка). Следующий матч «красно-черные» проведут на выезде 20 августа. В соперниках – «ГОБЖД» (Гомель). Начало встречи в 18:30.