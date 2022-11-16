Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что взрыв в Польше вызван ракетой ПВО Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был спровоцирован работой украинской ПВО, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

Ранее американский лидер заявил, что, согласно предварительным сведениям, ракета, упавшая на территории Польши, была запущена не из РФ.

Сегодня утром лидеры стран "Большой семерки" и некоторых стран НАТО провели экстренное заседание на полях саммита G20 в связи с информацией об упавшей ракете в Польше.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 ноября в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), которая находится недалеко от украинской границы. По данным польских СМИ, два человека погибли.