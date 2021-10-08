Реставраторы историко-культурного комплекса «Линия Сталина» приступили к созданию реплики танка Т-50
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Реставраторы историко-культурного комплекса «Линия Сталина» приступили к созданию реплики танка Т-50.
Архивные фотографии, чертежи, экспозиции в музеях – инженеры по крупицам собирают информацию о легендарной машине.
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