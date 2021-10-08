Реставраторы историко-культурного комплекса «Линия Сталина» приступили к созданию реплики танка Т-50.

Архивные фотографии, чертежи, экспозиции в музеях – инженеры по крупицам собирают информацию о легендарной машине.

Создание танка Т-50.