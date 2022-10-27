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Туризм

Реставрацию Жиличского дворцово-паркового ансамбля планируют завершить до конца года

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Реставрацию Жиличского дворцово-паркового ансамбля планируют завершить до конца года

Готовность объекта 90%. Сейчас строители активно работают над возведением аранжировки, которая была утрачена в Великую Отечественную войну.

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