Республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» продолжается

Спасатели Бобруйска продолжают говорить о самой распространенной причине пожаров – незатушеной сигарете. Известная статистика говорит о том, что виновниками трагедий в основном становятся злоупотребляющие личности. С ними в рамках Республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» пообщались работники МЧС в наркологической диспансере Бобруйска.

Спасатели напомнили, что образ жизни злоупотребляющих граждан приводит к небезопасному проживанию, в том числе и соседей. Присутствующим показали фильм «Жертвы привычки», основанный на реальных примерах трагедий. Также собеседникам напомнили про отопительный период и не менее важные правила безопасности дома: не перекаливать печи, не оставлять их без присмотра, обезопасить пол предтопочным листом, установить дома АПИ, который вовремя разбудит и спасет в случае пожара. Спасатели предупредили, что формула «выпил, уснул с сигаретой – пожар» работает по сей день, и пока не появиться желание ценить свою жизнь, шаг на встречу к безопасности будет сделать очень тяжело.