Республиканское открытие трудового семестра состоится 14 мая на мемориальном комплексе «Буйничское поле»

Республиканское открытие трудового семестра состоится 14 мая на территории мемориального комплекса защитникам Могилева «Буйничское поле». Об этом сообщили в пресс-центре Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

В мероприятии примут участие полтысячи представителей студотрядовского движения из всех регионов страны – бойцы, командиры, комиссары студенческих отрядов, руководители трудовых проектов, ветераны движения, почетные гости.

Центральным событием станет торжественная церемония вручения сводным студенческим отрядам трудовых путевок для работы на областных и республиканских стройках, социально значимых объектах страны, в том числе строительстве музея в ГМК «Хатынь» и реконструкции этого комплекса.

К слову, на Могилевщине статус областной молодежной стройки присвоен строительству инфекционного корпуса на территории Могилевской больницы №1.

«Несмотря на возможность, предоставленную государством трудиться в студенческих отрядах в свободное от учебы время круглогодично, основным периодом является так называемый трудовой семестр. Экзамен в этом семестре один из самых сложных – на зрелость, ответственность, трудолюбие», - отметили собеседники.

В ходе мероприятия студенты возложат цветы у каплицы. Кроме того, для ребят организуют экскурсии «Могилевщина героическая», в Музей имени К. Симонова, а также посещение музейно-исторической экспозиции под открытым небом, посвященной освобождению города Могилева и деревни Буйничи. Во время спортивного блока бойцы студенческих отрядов сдадут нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Борись! Стремись! Побеждай!».