Республиканский турнир по вольной борьбе проходит в Бобруйске
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Фотографии: Александр Анташкевич.
15 - 16 октября более двухсот юных спортсменов принимают участие в республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова.
Подробности в ближайшем номере "БЖ".
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