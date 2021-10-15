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Республиканский турнир по вольной борьбе проходит в Бобруйске

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Республиканский турнир по вольной борьбе проходит в Бобруйске

15 - 16 октября более двухсот юных спортсменов принимают участие в республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова.

Подробности в ближайшем номере "БЖ".

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